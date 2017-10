Moi(s) sans tabac en Ile-de-France : et si vous arrêtiez de fumer ?

La deuxième édition "Moi(s) sans tabac" a lieu du 1er au 30 novembre 2017.Cette initiative est destinée à inciter et à accompagner durant un mois tous les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. En Ile-de-France, les initiatives sont nombreuses. Découvrez-les.

Vous avez toujours eu envie d'arrêter de fumer. Vous êtes prêt à vous lancer. Allez-y. C'est le bon moment. Tout le mois de novembre 2017, des actions sont mises en place pour soutenir et accompagner les fumeurs qui veulent laisser tomber la cigarette. C'est la deuxième édition de "Moi(s) sans tabac". Les fumeurs qui tiennent un mois sans cigarettes multiplient par cinq leur chance de réussir. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, au bout de 30 jours, les signes désagréables du sevrage sont considérablement réduits. Si vous êtes concerné, vous pouvez vous inscrire sur le site tabacs-info-service.fr ou consulter l'application mobile Tabac Info Service. L'Ile-de-France se mobilise et les propositions d'aides sont nombreuses.

Mois sans tabac. © Maxppp - Christelle Besseyre

Les initiatives en Ile-de-France

A Paris

Des stands sont installés devant le centre de santé Marcadet et la plupart des hôpitaux de la capitale où des conférences sur le sujet sont aussi organisées. Des associations comme la Mie de Pain, l'Armée du Salut, le Secours populaire, la Fondation du souffle organisent des actions de sensibilisation.

En Seine-et-Marne

A Torcy et Croissy-Beaubourg, un forum santé est organisé le 20 et le 22 novembre par la Communauté d'Agglomération. A Dammarie-les-Lys le 17 et le 24 novembre des consultations avec médecins sont prévues à 18h au CSAPA. A Melun, dans le quartier du Plateau de Corbeil, l'Epicerie sociale et solidaire Melisa propose des entretiens particuliers avec un sophrologue.

Dans les Yvelines

La Ligue contre le cancer tiendra un stand à l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes le 6 novembre et au centre hospitalier privé de l'Europe de Port Marly le 9 novembre.

Mois sans tabac © Maxppp - Lionel Vadam

En Essonne

La ville d'Evry propose des actions de sensibilisation, des ateliers et des débats dans la ville, le 2, le 7, le 10, le 16 et le 21 novembre. Au centre municipal de santé d'Evry, le 14 novembre, de 17h30 à 20h, vous pourrez rencontrer un tabacologue. Dans les hôpitaux de Champcueil et de Draveil, des stands d'information sont installés le 14 et le 17 novembre.

Dans les Hauts-de-Seine

Le centre social Lamartine à Chatenay donne des kits "Mois sans tabac". A Clichy, l'hôpital Beaujon organise des séances de groupe sur le tabac le 6, le 13, le 20 et le 27 novembre de 14h à 15h30. Il y a une consultation tabac au centre social de Gennevilliers le 7, le 14, le 21 et le 28 novembre le matin. A Clichy-la-Garenne, un atelier diététique/tabaco a lieu le 10 novembre au Csapa Victor Segalen.

En Seine-Saint-Denis

A La Courneuve, des consultations de tabacologie au Centre municipal de santé sont organisées. Les hôpitaux du département proposent des stands d'information. A Tremblay-en-France des kit seront distribués à l'hôpital privé du Vert Galant.

Dans le Val-de-Marne

A Créteil à l'hôpital Henri-Mondor, des analyses de dosage de monoxyde de carbone, des évaluations de la dépendance sont proposés et des kits seront distribués le 14 novembre. L'hôpital de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre monte un stand d'information. A Bry-sur-Marne dans le hall de l'hôpital Sainte Camille, il y a des permanences d'intervenants tabac.

Dans le Val-d'Oise

Des groupes d'entraide sont mis en place au Comité de la Ligue contre le Cancer à Argenteuil le 7, le 14,le 21 et le 28 novembre de 18h à 20h. Il y a un stand au centre commercial My Place de Sarcelles. Au CSAPA de Cergy il y a des séances d'hypnose, à celui de Villiers-le-Bel il y a des groupe d'information conseil pour accompagner les fumeurs qui veulent arrêter le tabac.

Mois sans tabac © Maxppp - Lionel Vadam

Pour tenir en groupe

Des tabacologues sont à votre écoute au 3989. Il ne faut pas hésiter à les appeler.

Les Franciliens qui veulent arrêter de fumer se soutiennent. Vous pouvez rejoindre un groupe de parole sur Facebook.

Vous pouvez aussi choisir un groupe thématique ou géographique. Vous avancerez, sans cigarettes, avec des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes motivations que vous, le même style de vie, les mêmes problèmes. Vous pourrez même créer votre propre équipe.

Vous pouvez commander gratuitement un kit. Il vous aidera à tenir les 30 premiers jours. Il est composé d'un livret pour se préparer. Vous aurez un agenda 30 jours pour arrêter de fumer. Une carte vous expliquera comment ne pas stresser et avec une roue vous calculerez les économies réalisées depuis que vous avez arrêté de fumer

Faire mieux qu'en 2016

En 2016, 24 470 habitants de la région Île-de-France s'étaient inscrits à Moi(s) sans tabac ce qui représente 16% des participants; 318 actions locales avaient été recensées par les nombreux partenaires de l’opération, dans tous les départements de la région. L’application mobile développée par l’Assurance Maladie et Santé publique France, en partenariat avec la Société Francophone de Tabacologie, avait été téléchargée 12 163 fois en région Île-de-France.

La région Île-de-France compte 2 100 000 fumeurs quotidiens et 63% d’entre eux ont envie d’arrêter de fumer, indique l'ARS (Agence Régionale de Santé) Ile-de-France.