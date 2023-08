Moins bien rembourser les médicaments : une très mauvaise idée selon un médecin sarthois

Le gouvernement cherche à faire des économies pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. Il atteint près de 20 milliards d'euros en 2022. C'est certes 4 milliards de moins qu'en 2021, mais ce n'est pas encore assez pour le gouvernement qui espérait faire 700 millions d'euros d'économies en plus.

Pour tenir ses objectifs, il envisage notamment de moins bien rembourser les boites de médicaments comme l'a confirmée la Première Ministre Elisabeth Borne dans l'émission Ma France sur France Bleu. Comment ? En doublant la franchise sur les boites de médicaments. Le reste à charge pour les patients qui n'est pas remboursé donc par la Sécu. Cette franchise passerait de 50 centimes d'euros à un euro**.

"Les patients les plus pauvres auront plus de mal à se soigner correctement", selon Michel Landais, médecin à la Ferté-Bernard

"C'est une idée qui fait rire ou pleurer" réagit Michel Landais médecin généraliste à La Ferté-Bernard mais aussi membre de l'association des citoyens contre les déserts médicaux en Sarthe. "Cette augmentation, c'est la triple peine pour les patients. La première peine, c'est que les patients sont de plus en plus souvent atteints de pathologies chroniques voire graves. Deuxièmement, ils ont de plus en plus de mal à trouver un médecin pour les soigner. Et la troisième peine, c'est, quand ils auront trouvé un médecin, ils vont devoir payer un peu plus chez le pharmacien, un euro au lieu de cinquante centimes".

L'effort semble raisonnable et pourtant, cette augmentation du reste à charge risque d'éloigner les patients les plus modestes du système de soin estime le généraliste. "Même si les mutuelles remboursent une part de ce reste à charge, voire la totalité, elles vont forcément absorber cette hausse en augmentant leurs cotisations. Donc il y a des patients qui se passeront des mutuelles et qui auront encore plus de mal à se soigner correctement. Ils sont déjà 9 millions en France à ne pas avoir de médecin traitant".

"Ce n'est pas aux patients de payer la pénurie de médicaments"

L'un des objectifs affichés par le gouvernement, c'est inciter les Français à ne pas abuser des médicaments alors que certains sont en situation de pénurie . "C'est inadmissible" réplique Michel Landais. "Responsabiliser les patients ! Ils sont déjà malades ! On ne peut pas entendre ce genre de discours. Si on manque de médicaments, est-ce la faute des malades ou des gouvernements qui se sont succédé ? Ceux qui ont laissé partir la fabrication des médicaments à l'étranger. Est-ce la faute des patients si les médicaments sont moins bien pris en charge en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre ? C'est pour cela que des médicaments comme les antibiotiques, la cortisone ou l'insuline, on en a de moins en moins car les laboratoires préfèrent les vendre à des pays qui les achètent mieux. La responsabilité, elle n'est pas du côté des malades mais de nos gouvernants".

La désertification médicale coûte cher à la Sécu selon le médecin sarthois

Michel Landais propose d'autres pistes pour faire des économies. À commencer par réguler l'installation des médecins pour lutter contre la désertification médicale : "Quelle entreprise laisserait s'installer des employés dans les zones en surcharge et a contrario laisserait des déserts s'installer ?" C'est pourtant ce que fait l'Assurance Maladie, selon le médecin qui exerce depuis 1976 à La Ferté-Bernard. Un discours que ne partagent pas forcément ses confrères qui défendent la liberté d'installation.

Michel Landais ne la remet pas en cause, mais avance une solution "toute simple. Que les médecins qui s'implantent dans les zones déjà fortement dotées en praticiens ne soient pas conventionnés au contraire de ceux qui s'installent dans des déserts médicaux". Car l'absence de médecin dans un territoire coûte beaucoup plus cher à la collectivité que les médicaments. "Prenez une personne diabétique qui ne se fait plus soigner, elle va faire des complications extrêmement graves au niveau cardiaque, rénal, neurologique. Et quand on va la récupérer, ça va coûter beaucoup plus cher et ça peut aussi lui coûter la vie"

Écoutez l'intégralité de l' interview de Michel Landais , médecin généraliste à la Ferté Bernard, membre de l'association des citoyens contre les déserts médicaux en Sarthe.