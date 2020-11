Vers une baisse de déprogrammation d'opérations "dans les quinze jours qui viennent"

Pour libérer des lits dans les hôpitaux et accueillir les patients Covid, les services doivent déprogrammer jusqu'à 50% de leurs opérations en Ile-de-France. "C'est toujours risqué" assure le Pr. Didier Samuel, spécialiste du foie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.

Déprogrammer une opération n'est pas anodin. "C'est compliqué de choisir, il y a des réunions collégiales pour décider qui on priorise ou pas", explique le Pr. Didier Samuel, chef de l'unité d'hépatologie et réanimation hépatique à l’Hôpital Paul Brousse (Val-de-Marne). "Quand on décale un patient ou deux, c'est toute la chaîne qui se décale."

Quant aux patients, "ils comprennent", assure le Pr. Samuel, "mais ça ne veut pas dire qu'ils sont enchantés". Un report c'est prendre un risque. "Ça peut entraîner des conséquences sur les cancers, il y a un risque de ne plus pouvoir faire l'opération qu'on voulait ou de diminuer les chances en terme de récidive. On sait qu'il y a un lien entre la taille d'une tumeur, et le risque de récidive tumoral."

"La première vague ca a été très violent, il y a eu un report massif d'opérations, d'examens pendant deux mois." Il y avait aussi les patients qui demandaient d'eux-mêmes à ne pas venir par peur de contracté le Covid dans les hôpitaux, "ce qu'il ne faut pas faire, c'est une décision médicale", rappelle Didier Samuel.

Une deuxième vague sous contrôle ?

Toutefois, la situation n'est pas la même que lors de la première vague. Il y a une volonté de maintenir cette fois-ci les soins pour les patients non-covid. "On a pris moins de retard que la première fois", ajoute Didier Samuel, optimiste pour la suite. "On peut espérer que, dans les 15 jours qui viennent, on commence à diminuer les déprogrammations, et à réenclencher la prise en charge des patients non-covid."

S'il accueille encore des patients Covid dans son service, le Pr. Samuel, constate une "légère baisse des hospitalisations, un plateau".

"On est en train de maîtriser la deuxième vague" estime-t-il, "avant le couvre feu, et le confinement, elle était hors de contrôle, actuellement on a repris le contrôle". Ce que confirme aussi le ministre de la Santé, Olivier Véran dans une interview à la presse régionale tout en invitant les Français à ne pas relâcher les efforts.