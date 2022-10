Moins de 50%" des plus de 60 ans ont fait leur deuxième rappel de vaccin contre le Covid-19

Une nouvelle campagne de vaccination débute ce lundi 3 octobre destinés aux plus de 60 ans, aux personnes vulnérables, aux femmes enceintes et aux soignants. Cela représente 17 millions de personnes. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de l'étendre à toute la population :

À partir de ce lundi 3 octobre, les candidats à la vaccination auront à disposition dans les pharmacies, les centres de vaccination, ce nouveau vaccin bivalent, c'est-à-dire ce vaccin qui vous vaccine sur la souche sauvage mais également contre Omicron. Au total, ce sont 576.000 doses qui seront disponibles au démarrage.

On a du mal à savoir où on en est dans nos doses de vaccins, doit-on à nouveau se faire vacciner et avec quels vaccins particulièrement adaptés au variant OMICRON et ses formes graves. Et surtout, peut-on en même temps se faire vacciner contre la grippe saisonnière ? comment sait-on si on doit ou non faire ces rappels et où ?

Le seul centre de vaccination encore ouvert c'est celui du CHU Bretonneau, il faut prendre rendez-vous.

Ce nouveau vaccin est-il compatible avec le vaccin de la grippe saisonnière ?

Laurent Salsac infirmier et Président départemental de l'Ordre des infirmiers était l'invité de France Bleu Touraine