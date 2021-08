Moins de cas contacts déclarés dans les Pyrénées-Atlantiques

Le tracing de cas de Covid continue dans les Pyrénées-Atlantiques. La plateforme de l'Assurance Maladie "Contact tracing" reçoit en moyenne 250 appels par jour. Un phénomène a été remarqué tant au niveau national, que local : les personnes positives au Covid-19 déclarent moins de cas contact qu'avant. Les raisons sont multiples, selon Nicolas Gazo, l'un des opérateurs de la branche des Pyrénées-Atlantiques de la plateforme : "les patients testés positifs sont assez frileux pour donner leurs cas contacts. Ces personnes savent que leurs contacts sont vaccinés, et qu'ils n'ont pas à s'isoler". Il y a aussi les vacances qui accentuent le phénomène, puisque les personnes étaient difficiles à joindre, avec la volonté de ne pas nuire au quotidien de ses proches. Résultat, fin août, une personne positive au coronavirus déclare en moyenne deux cas contacts dans les Pyrénées-Atlantiques, contre trois ou quatre en juin dernier.

Un travail qui continue malgré la baisse du nombre de cas

La semaine dernière, 1 521 cas de Covid-19 ont été recensés. Murielle Lafitte, la responsable de la plateforme "Contact tracing" des Pyrénées-Atlantiques explique que "l'épidémie circule toujours". Les 49 opérateurs en poste quotidiennement via la plate-forme de l'Assurance Maladie reçoivent en moyenne 250 appels par jour. En juin c'était 110. Elle rappelle que les cas contacts vaccinés n'ont plus à s'isoler, mais ils doivent se faire tester le jour où ils apprennent qu'ils le sont, ainsi que sept jours plus tard, ou dix-sept jours en cas de contamination au sein du foyer.