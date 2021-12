Moins de Pfizer disponible dans les centres de vaccinations limougeauds

Si vous avez plus de 30 ans et un rendez-vous dans un centre de vaccination limougeaud pour votre dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, il y a de grandes chances pour que vous receviez du Moderna, même si vous avez réservé du Pfizer. Les stocks de ce dernier sont assez bas, et doivent être réservés notamment pour les moins de 30 ans.

Pas de renouvellement des stocks avant deux ou trois semaines

Actuellement, l'ARS envoie au CHU, qui redistribue ensuite aux centres, davantage de doses de Moderna, à nouveau autorisé pour les plus de 30 ans depuis seulement une dizaine de jours. Les stocks doivent donc être écoulés. A l'inverse, la production de Pfizer en France est plus limitée.

Le Moderna reste cependant déconseillé pour les moins de 30 ans, à cause de risques accrus de myocardite chez les plus jeunes. C'est pourquoi les quelques doses qui restent dans les centres leur sont réservées.

D'autres part, pour des raisons pratiques, les flacons de Pfizer sont davantage livrés aux médecins de ville et dans les pharmacies, explique Bernard Bertin, directeur de la santé pour la ville de Limoges, en charge notamment du centre Jean Moulin : "Les flacons de Pfizer contiennent 7 doses, plus faciles à écouler en ville ; le Moderna peut en contenir juqu'à 20 pour les doses de rappel, et comme nous recevons plus de personnes en centres, nous sommes assurés de pouvoir toutes les utiliser."

En l'état actuel des choses, les livraisons de Pfizer dans les centres de vaccination ne devraient pas arriver avant encore deux ou trois semaines.

Pfizer et Moderna, même efficacité

Si certains patients décident de renoncer à leur piqûre lorsqu'ils apprennent qu'ils recevront du Moderna, la plupart accepte, parfois après un appel à leur médecin traitant. Aucune raison d'avoir peur, explique Jean-François Faucher, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Limoges : "L'efficacité des deux vaccins a été comparées et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est la même pour les deux. Ces deux vaccins sont à Arn messager, c'est le même principe et il n'y a pas de raison de ne pas les mélanger. Si le Pfizer était majoritaire, on pourrait faire des doses de rappel avec, même pour les patients ayant reçu du Moderna lors des deux premières injections".

Le médecin invite tous les limougeauds éligibles à la dose de rappel à prendre rendez-vous. Mais cela reste parfois compliqué car les créneaux sont pris d'assaut