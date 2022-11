Moins de spermatozoïdes et baisse de fertilité : la faute à nos modes de vies et au plastique

Patrick Fénichel, professeur d'endocrinologie et gynécologue au Centre Hospitalo-Universitaire de Nice (CHU) et chercheur à l'INSERM commente sur France Bleu Azur la nouvelle étude publiée en début de semaine dans la revue scientifique Human Reproduction Update : la concentration en spermatozoïdes a baissé de 62% entre 1973 et 2018 et ce dans le monde entier. Cela risque de continuer et "il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens qui sont en cause mais nos modes de vie et de consommation."

un couple sur quatre concerné

La tendance s'accélère selon ce chercheur : "un couple sur quatre qui cherche à avoir un enfant n'obtient pas satisfaction au bout d'un an et consulte des spécialistes de la Procréation médicalement Assistée (PMA)".

Fini tabac alcool et plastique

"Les raisons qui vont baisser la production du nombre de spermatozoïdes ce sont bien sûr les produits chimiques le tabac, l'alcool et les perturbateurs endocriniens. Cela s'accélère depuis les années 2000 car nous sommes entourés de polluants chimiques qui émanent des plastiques, des pesticides, des métaux lourds__. On en trouve dans les retardateurs de flammes par exemple mais aussi dans les imperméabilisants, les anti adhésifs qui recouvrent les objets de cuissons, les emballages alimentaires."

attention au micro-onde

" En dehors des politiques décidés par les pouvoirs publics qui visent à interdire des produits, il faut savoir réduire son exposition : ne plus utiliser des contenants en plastique pour éviter les projections dans le micro-onde, ne pas entourer systématiquement les aliments avec des films transparents, on évite les contenants en plastique, les plats cuisinés et on privilégie les produits frais non transformés, sans les additifs."