On attend jusqu'à -6 degrés ce mardi matin dans le Loiret. Les températures vont rester négatives toute la journée. La prudence est donc de mise, surtout chez les personnes les plus fragiles.

Orléans, France

Les températures continuent de chuter dans le Loiret : -6 degrés ce mardi pour la matinée la plus froide de la semaine, -2 degrés dans la journée. Les températures vont rester négatives jusqu'à ce jeudi. Une situation parfois difficile à gérer pour les personnes les plus fragiles. Voici donc quelques conseils pour braver au mieux cette vague de froid.

Pathologies à surveiller

Le froid a tendance à aggraver les maladies lourdes, en particulier chez les personnes âgées. Plusieurs pathologies sont à surveiller selon le docteur Yassine Bouakaz, médecin généraliste à Orléans : "Il faut faire attention à l'asthme, aux bronchites chroniques et aux problèmes cardiaques. _Avec le froid, les veines et les artères se contractent et le sang circule donc moins bien_." Pas de panique selon le médecin, il y a des bons réflexes à adopter : "Si ce n'est pas utile, il faut éviter de sortir. Il faut également aérer son logement, dix minutes le matin, pour évacuer la vapeur qui peut vous refroidir et créer des moisissures. Enfin, il ne faut pas surchauffer la maison, sinon vous risquez un choc thermique." L'idéal est donc de régler son thermostat sur 19 degrés en journée et sur 16 degrés la nuit.

Attention au monoxyde de carbone !

C'est une autre conséquence du froid : les cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont tendance à augmenter. Les symptômes sont les suivants : maux de tête et nausées. A forte dose, l'exposition à ce gaz inodore peut être mortelle. Dans le Loiret, il n'y a pas eu cette année de cas mortel, mais tout de même les pompiers ont dû intervenir à une dizaine de reprises dans le département. Selon le Colonel Chauvin des pompiers d'Orléans, il faut avoir trois éléments en tête pour éviter une intoxication : "Tout d'abord, les équipements de chauffage doivent être révisés et vérifiés au moins une fois par an. Ensuite, il faut vous assurer que le conduit d'évacuation de la fumée de votre appareil est bien étanche. Enfin, ne tentez pas d'utiliser des appareils qui ne sont pas fait pour se chauffer. On a vu récemment l'exemple de quelqu'un qui se chauffait avec un brasero à l’intérieur de son logement !" Des détecteurs de monoxyde de carbone sont disponibles dans le commerce pour une vingtaine d'euros.