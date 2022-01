Mois sans alcool : "Notre consommation dépend beaucoup de l'influence des autres", estime un médecin isérois

C'est devenu un rituel du mois de janvier. Le Dry january est de plus en plus pratiqué en France. Cette opération, nous met au défi de ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois. L'objectif : se demander "à quel point boire de l'alcool est simplement une routine", explique notre invité.

Faire une pause dans sa consommation d'alcool, c'est ce que propose le Dry January. Cette opération lancée en 2013 en Angleterre prend chaque année un peu plus d'ampleur en France. Le principe est simple : pas une goutte d'alcool au mois de janvier et pour y arriver, on peut se lancer des défis sur internet, se réunir entre amis pour se motiver et tester les apéros non alcoolisés. "On verra les retombées dans 5 ou 10 ans", estime notre invité, Olivier Jenny, responsable de l'intersecteur d'addictologie du Centre hospitalier Alpes-Isère à Saint-Egrève.

Sur le papier, le principe du Dry January est simple ne pas boire une goutte d'alcool durant le mois de janvier. Quel est le but de cet arrêt ? C'est réfléchir, faire un point sur sa consommation ?

Voilà, le but, ce n'est vraiment pas de se restreindre et de se compliquer la vie. C'est vrai que l'addictologie est souvent présenté comme quelque chose de restreignant, de jugeant, obligeant à une abstinence, à un arrêt complet de l'alcool. Là, c'est vraiment l'idée d'expérimenter quelque chose, puis de voir ce qui est bon pour sa santé. Chacun s'y prend comme il le souhaite. Il y a ceux qui voudront faire une pause complète tout le mois de janvier. Et puis, il y a ceux qui voudront essayer plusieurs jours d'affilée ou juste après les fêtes, voir ce que c'est que de faire la fête sans alcool, par exemple, ou arrêter l'apéro du soir après le travail.

Est-ce que cela a un impact réel sur notre santé d'arrêter pendant un mois tout alcool ?

Effectivement, certains de vous y trouveront un bénéfice parce que l'alcool, c'est plutôt fatiguant. On l'expérimente après un repas bien arrosé ou une fête le lendemain. Il faut se reposer et c'est en partie à cause de l'alcool. Donc cela provoque beaucoup de fatigue. Et puis pour certains, pour ceux qui consomment plus, il y aura évidemment d'autres bénéfices sur la peau, sur le cœur, sur la digestion ou encore sur l'attention.

Est-ce que parmi les personnes que vous suivez en addictologie, certains ont réussi à sortir de l'alcoolisme grâce au moins sans alcool ?

Alors c'est vraiment un peu tôt pour pour le déterminer, parce que c'est seulement la troisième année qu'on lance ce défi de janvier. C'est d'abord une mesure de prévention, donc peut être qu'on verra les retombées dans 5 ou 10 ans. Par contre, en Grande-Bretagne, où ça a débuté en 2013, ils commencent à avoir un peu plus de recul. Et ils voient déjà des bénéfices dans la prise en charge des patients.

Ça aide à dire "non" quand on est en soirée, etc. On peut dire "Non, je n'ai pas envie de boire un verre ce soir" ?

Oui c'est une manière de proposer une autre position : classiquement, dans notre société, c'est fun de boire de l'alcool, de partager un verre de vin. mais au fond, si on faisait la fête aussi autrement ? Sans alcool systématique ? C'est l'invitation qu'on lance à tout le monde : voir la place de l'alcool dans notre vie. Et puis, se demander si finalement, à chaque fois c'est vraiment indispensable ? À quel moment c'est de la routine? À quel moment c'est tout simplement une habitude et rien d'autre, ou bien de la pression sociale. Parce que finalement, notre consommation d'alcool dépend beaucoup de l'ambiance, de l'influence des autres. Et là, c'est une manière de proposer de renverser cela : l'influence de la société peut être aussi du côté d'une diminution de la consommation, vers une place de l'alcool qui n'est pas systématique, pas obligatoire.

L'opération "Mois sans alcool" n'a pas le soutien de l'État, à l’inverse par exemple du "Mois sans tabac". Comment vous expliquez cela ?

Je ne suis pas l'oreille de l'Etat dont je ne saurais pas me prononcer. Je pense qu'effectivement, l'économie de l'alcool a beaucoup de poids dans notre société, dans notre pays et peut être que c'est ce qui a fait pencher la balance. Toujours est-il que si l'on calcule le coût de l'alcoolisme, de toutes ses complications, des accidents, des problèmes de santé et des soins nécessaires, la balance penche clairement du côté d'une réduction de la consommation et de quelque chose de moins systématique et moins routinier dans notre société.

En revanche, l'opération a le soutien de la ville de Grenoble, par exemple...

Cette année, c'est vraiment exceptionnel, c'est à dire que les pouvoirs publics sont divisés : l'Etat français n'a pas voulu se positionner ou n'a pas osé se positionner. Par contre, la ville de Grenoble, la ville de Lyon, ou d'autres villes comme Paris se sont lancées et c'est vraiment très bien. Je pense que ça va faire tache d'huile, ça va être vraiment très intéressant.