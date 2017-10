Mois sans tabac : à Colmar, Nina a testé l'hypnose, elle ne touche plus à une seule cigarette

Alors que le mois sans tabac débute le 1er novembre, certains fumeurs ont tenté l'hypnose pour arrêter de fumer. A Colmar, Nina, une grosse fumeuse a testé, il y a quelques semaine, chez Karine Goldschmidt. Elle, qui fumait trente cigarettes par jour a arrêté net. Elle est libérée du tabac.

Après notamment la cigarette électronique, Nina a tout essayé pour arrêter le tabac. Elle qui fume depuis 29 ans, trente cigarettes par jour vient de se faire libérer du tabac en testant l'hypnose. Sur les conseils de son tabacologue, elle a contacté Karine Goldschmidt, qui a un cabinet d'hypnose à Colmar.

Après une séance d'une heure, Nina ne fume plus une seule cigarette, elle qui était une grosse fumeuse. Elle a pris rendez-vous précisément le 1er septembre 2017.Son budget tabac était de 300 euros par mois.

La personne participe. C'est un dialogue entre moi et elle. C'est naturel, elle est consciente. Je ne prends pas le contrôle de la personne. C'est un outil puissant qui va jouer sur les habitudes, les automatismes qui sont ancrés dans le subconscient," Karine Goldschmidt

L'hypnose est, selon Karine Goldschmidt, une méthode naturelle, sans douleur et très efficace si on est avant tout déterminé. Avec le mois sans tabac, l'activité dans son cabinet d'hypnose a bondi de 30%. Beaucoup d'adeptes de la cigarette ont voulu tenter, qu'ils soient gros ou petits fumeurs. Comptez 180 euros pour la première séance d'une heure. La deuxième séance (facultative) est facturée 80 euros.

Elle organise des séances pour arrêter de fumer, seules deux personnes n'ont pas réussi à arrêter, à cause selon Karine Goldschmidt de leur manque de détermination. Il faut-être avant tout déterminé à le faire.

J'ai pas de souvenirs très précis de la séance, c'est très flou et très vague. A la sortie, je me suis sentie comme un somnambule pendant une ou deux heure, mais je me sentais très heureuse," Nina, une ancienne fumeuse de Colmar