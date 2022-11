Mois sans tabac : attention aux cigarettes puffs, "inquiétantes pour nos jeunes" juge un addictologue isérois

La cigarette électronique permet-elle d'arrêter de fumer ? Peut-elle être un soutien durant ce "mois sans tabac" qui a débuté mardi 1er novembre ? Pas vraiment, estime notre invité ce mercredi, Olivier Jenny, chef du service addictologie au centre hospitalier Alpes Isère à Saint-Egrève. Il pointe surtout le danger des "puffs", ces cigarettes électroniques jetables - déjà dans le viseur du ministre de la Santé sur France Bleu la semaine dernière - et qui vise particulièrement les jeunes.

France Bleu Isère : D'abord, à quel point est-ce utile le "mois sans tabac" ? Est-ce que ça aide vraiment à arrêter la cigarette ?

Olivier Jenny : C'est très efficace parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question d'arrêter un jour ou l'autre. Et là, c'est vraiment l'occasion de créer le déclencheur collectivement et donc d'inciter ceux qui hésitent encore un peu. Et puis, pour tous les autres, de sentir qu'ils peuvent soutenir ces personnes.

Au bout de combien de temps la dépendance à la nicotine diminue ? Est-ce qu'un mois suffit ?

Ça dépend des gens. C'est une des dépendances les plus dures, une des drogues les plus dures qui existe sur Terre. Donc c'est difficile d'arrêter le tabac et souvent on n'y arrive pas du premier coup. Mais qui ne tente rien n'a rien. Il faut commencer un jour. Et puis il y a des personnes qui ont fait le chemin toutes seules, et qui découvrent que finalement, pour elles, c'est beaucoup plus facile que prévu.

Vous parlez des personnes qui font le chemin toutes seules. A quel point le défi collectif du "Mois sans tabac" joue aussi ?

La difficulté des addictions, c'est que c'est à la fois une démarche personnelle et une problématique collective. Donc, évidemment, chacun résout ses difficultés progressivement, on a tous des obstacles différents à traverser pour résoudre notre addiction. Mais le collectif, l'entourage, la famille, les amis, le cadre professionnel... tout le monde est impliqué pour pouvoir aider les personnes à se libérer un peu de cette dépendance.

On voit tout de même que ce mois sans tabac s'essouffle un peu ces dernières années. Depuis trois ans, le nombre d'inscrits diminue. Comment vous l'expliquez ?

C'est difficile à expliquer. On voit bien que la pandémie de coronavirus a un impact sur la vie en société : à l'hôpital, on reçoit des patients plus solitaires, plus en difficulté qu'auparavant. Et peut être qu'effectivement cette pandémie a entraîné un repli sur soi généralisé ou une méfiance des autres, qui fait que le soutien collectif est moins fort. Mais aujourd'hui, vu que la pandémie diminue, il est temps de reprendre une notion du collectif, de sentir l'importance de cette vie en société pour vivre mieux et pour se sortir des addictions.

Si on est tout seul, si on a du mal justement à arrêter la cigarette, vers qui peut-on se tourner pour trouver de l'aide ?

Alors les dispositifs sont extrêmement bien construits. On trouve deux sites Internet qui peuvent aider : le site du "mois sans tabac" tout simplement ou le site de "Tabac info service". Il y a un numéro de téléphone aussi le 39 89, où l'on peut trouver à la fois une aide globale, des outils que chacun peut utiliser. Et puis, il peut y avoir aussi la rencontre avec un tabacologue ou un coaching individualisé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises à disposition des gens qui veulent tenter un arrêt, qui veulent voir ce que ça donne.

Et puis on a enfin des pharmacies partenaires. Tous les professionnels de santé sont mobilisés. Donc aujourd'hui, une personne isolée qui veut s'en sortir, elle a beaucoup de monde sur qui elle peut s'appuyer. Et peut-être qu'elle ne se rend pas compte que certaines personnes de son entourage seraient prêtes aussi à soutenir cet effort, mais qu'elles n'osent pas proposer leur aide.

Depuis quelques années, les fumeurs se tournent aussi vers la cigarette électronique pour arrêter le tabac classique. On a entendu dans le journal de 7h30 un reportage sur les "puffs", ces cigarettes électroniques jetables. Qu'en pensez-vous ? Cela peut être une étape pour arrêter de fumer ?

Ce sont deux choses assez différentes. La cigarette électronique d'abord, on la voit apparaître même parmi nos patients. Certains accrochent, d'autres pas, ça dépend. En revanche, les puffs, je trouve que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dangereux, parce que ce sont les jeunes qui sont ciblés.

Pourquoi mettre de la nicotine dans des trucs qui ont des goûts parfumés très agréables ou bien pourquoi mettre du goût très agréable pour des gens qui veulent arrêter de fumer ? C'est vraiment, je pense, un phénomène en train d'apparaître et très inquiétant pour nos jeunes.