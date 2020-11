Mois sans tabac : arrêter de fumer pendant le confinement, c'est "mission impossible" pour ces Nordistes

Pour la cinquième année consécutive, le Mois sans tabac commence ce dimanche 1er novembre. L'occasion, si vous êtes fumeur, de vous faire accompagner : pendant 30 jours, les équipes de Tabac Info Service - qui dépend de l'Assurance maladie - proposent un programme gratuit pour tenter d'arrêter la cigarette. Car un mois sans "s'en griller une", c'est cinq fois plus de chances de cesser complètement.

Mais avec le reconfinement, annoncé ce mercredi par le président Macron, et dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus, de nombreux fumeurs l'avouent : il va être difficile de se motiver pour arrêter.

"Arrêter de fumer là-maintenant, c'est pratiquement mission impossible, reconnait ce jeune commerçant lillois. Le stress quotidien, la pression qu'on a avec la Covid et le confinement maintenant. C'est compliqué..."

A la maison, le paquet est toujours à côté

Compliqué aussi d'arrêter pour ceux qui vont passer le confinement chez eux en télétravail, comme Anne-Laurence. "Je vais me retrouver toute seule chez moi. Au bureau, je peux décrocher quelques heures, mais à la maison la tentative est beaucoup plus forte, le paquet est toujours juste à coté. Donc non, je ne me sens pas nerveusement capable d'arrêter à ce moment là."

L'odeur dans la maison

La difficulté n'est pas forcément la même en fonction du lieu de confinement. "Personnellement, j'habite dans une maison et j'ai toujours fumé dehors, confie cet autre Lillois, justement en train de tirer sur sa cigarette. Mais si j'étais en appartement, l'odeur ne serait pas très agréable et ça pourrait potentiellement être un argument pour arrêter."

Ça permet de décompresser, de se détendre

Arrêter de fumer, Marie, qui réside à Sequedin, au sud de Lille, y croit....mais pour les autres. "Je pense que certains auront la motivation de se dire 'j'arrête de fumer, je me remets au sport', mais à mon avis il y en aura beaucoup, comme moi, qui profiterons de chaque sortie dehors pour faire une petite pause cigarette."

Et cet autre nordiste d'ajouter : "C'est un moyen de décompresser, ça permet de se détendre. Donc autant continuer à fumer !"

L'envie de fumer dure 3 minutes

Pour tenter de lever le pied sur le tabac quand on est chez soi, il faut "prendre de nouvelles habitudes" selon Sandrine Vandaele, infirmière addictologue au Sémaphore, le centre de prévention en addictologie d'Hazebrouck (Nord). "Ça peut commencer par essayer de ne plus fumer à l'intérieur, plutôt à l'extérieur, pour limiter un certain nombre de cigarettes."

Après il faut occuper son esprit autrement. "Une envie de fumer dure trois minutes. Alors il faut réussir à déplacer son attention sur autre chose, en écoutant de la musique entraînante, en faisant un coloriage, en allant prendre l'air, ou juste en changeant de pièce.

Essayez d'éviter de compenser en mangeant. "La crainte c'est toujours la prise de poids. Mais si on compenser avec une pomme ou un verre d'eau, c'est tout aussi efficace."

Et il n'y a pas de petites victoire, selon cette spécialiste : chaque cigarette non fumée, c'est une cigarette de gagner. "L'envie reviendra peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on en a allumé une que tout est perdu, au contraire."

Informations pratiques. Toutes les infos sur le Mois sans tabac sont à retrouver sur la plateforme de Tabac Info Service. Vous pouvez notamment commander un kit d'aide à l'arrêt. Vous pouvez aussi joindre un tabacologue par téléphone au 3989.