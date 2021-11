A l'occasion de la 6e édition du mois sans tabac, une infirmière sarthoise nous donne quelques conseils pour arrêter de fumer. Passer le premier mois, les symptômes de l'addiction diminuent très nettement et les fumeurs ont cinq fois plus de chances d'en finir avec la cigarette.

Mois sans tabac : cinq fois plus de chances d'arrêter de fumer

Nathalie Grouas est infirmière à Coulaines, spécialisée dans l'addictologie. Chaque année, elle participe au mois sans tabac. Un dispositif qui aide les fumeurs à arrêter la cigarette. "Nous faisons des consultations individuelles. Les médecins généralistes nous adressent les patients qui souhaitent arrêter de fumer ou en tout cas diminuer leur consommation".

Et toutes les motivations sont bonnes pour dire stop à la clope. "Cela peut être une jeune dame qui, enceinte, va arrêter de fumer. C'est vrai que c'est souvent à la quarantaine ou la cinquantaine que des personnes se disent allez, il faut peut être que j'arrête de fumer". Pour des raisons de santé, c'est la première motivation. Pour des raisons financières aussi même si l'augmentation du prix du paquet de cigarettes n'est pas forcément un frein pour les fumeurs selon Nathalie Grouas. " Certaines personnes vont avoir besoin d'aller acheter leur paquet de cigarettes parce que c'est une dépendance".

On observe effectivement que depuis deux ans, le nombre de fumeurs stagne en France, selon les derniers résultats du Baromètre de Santé publique France, publiés en mai 2021. 24% des 18-75 sont des fumeurs quotidiens soit environ 13 millions de fumeurs.

Cinq fois plus de chance d'arrêter de fumer

Un site internet consacré au mois sans tabac propose aux fumeurs qui veulent arrêter un kit de solutions en plus d'une consultation avec un professionnel. "Il y a aussi l'application Tabac Info Service, les personnes peuvent s'inscrire gratuitement. Il y a des challenges, des conseils qui sont donnés".

Il y a aussi des substituts nicotiniques. "Des patchs, les gommes à mâcher, les pastilles, les petits comprimés. Il y a vraiment de multiples façons de pouvoir accompagner la personne et l'aider". Des substituts qui sont pris en charge par la Sécurité sociale depuis janvier 2010.

La cigarette électronique aussi peut être une étape selon Nathalie Grouas. "Elle fait partie des solutions dans le sevrage du tabac puisqu'il n'y a que de la nicotine dedans. Et c'est vrai que les personnes qui ont besoin encore de cette gestuelle d'avoir encore quelque chose à la main, ça peut vraiment accompagner la personne pour arrêter complètement de fumer". Et si l'opération s'appelle "mois sans tabac", ce n'est pas un hasard. Si vous arrivez à vous passer de cigarette pendant ce mois de novembre, alors vous aurez cinq fois plus de chances d'arrêter de fumer, définitivement.

Pour en savoir plus, vous pouvez composer le 39 89, le numéro d’aide de Tabac Info Service. Il reçoit environ 50 000 appels chaque année.

L'interview de Nathalie Grouas est à réécouter ici.