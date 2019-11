Mois sans tabac : des nouvelles de Jérôme, il n'a pas craqué !

Isère, France

« Pas de craquage et pas d’envie de fumer », annonce fièrement Jérôme. Ce pompier professionnel à Grenoble, vit en nord-isère avec sa compagne et sa petite fille âgée de 4 mois. Avec sa compagne, il s'est lancé le défi d'arrêter de fumer dans le cadre du "mois sans tabac". Il est suivi par une addictologue de Bourgoin-Jallieu. « Elle nous a conseillé des patchs et des comprimés », précise le pompier. La semaine dernière, il nous disait qu’il craignait ne pas adhérer aux patchs, mais finalement « tout se passe bien, il y a une sensation de picotement dans la première heure mais aucun effet secondaire. »

Pour Jérôme, la cigarette la plus difficile à abandonner c’était celle du matin, avec son café : « Je continue à boire mon café mais je ne ressens aucune envie de fumer. » Après huit jours seulement sans fumer, Jérôme sent déjà des changements physiques. « J’ai beaucoup plus d’énergie, de patate. Niveau goût il n’y a pas photo, je redécouvre des saveurs et aussi des odeurs », annonce fièrement le pompier.

Ce n’est pas la première fois que ce père de famille essaye d’arrêter, mais cette fois il y croit, et il est encouragé par tout son entourage : « C’est très important d’être soutenu, tout seul on arrive à rien. » Cette année, Jérôme est très déterminé, il assure que l’arrivée de son bébé il y a quatre mois a joué dans ce nouveau défi.

Retrouvez la suite du «mois sans tabac» de Jérôme vendredi prochain.