Mois sans tabac: et si on soufflait pour arrêter de fumer?

Beaumont, France

"Allez, c'est parti, soufflez!" La tabacologue Peggy Cautres donne le départ à Jean. Ce fumeur âgé de 82 ans expire dans une machine spéciale pour mesurer le taux de monoxyde de carbone présent dans son souffle. Le résultat n'est pas catastrophique: 6 sur 10. C'est tout de même "au-dessus de la normale" précise la tabacologue. Ce test agit souvent comme un déclic auprès des fumeurs, désireux d'arrêter la cigarette.

Les patchs ce n'est pas automatique

Si la consommation des patchs anti-tabac a nettement augmenté depuis l'année dernière, il faut toutefois bien les utiliser. "Moi j'ai essayé les patchs, mais j'avais toujours envie de fumer alors je faisais les deux en même temps" confie Didier, fumeur depuis 22 ans. Selon la tabacologue Peggy Cautres, il faut avant tout identifier pourquoi on fume et à quel moment précis on décide de "s'en griller une".

Salomé Veret, diététicienne à l'Hôpital Privé La Châtaigneraie © Radio France - Lauriane Havard

Pour certaines personnes, les patchs seuls ne suffisent pas. "L'accompagnement est primordial, on est là pour épauler ceux qui n'ont pas la force de résister".

Retrouver du plaisir dans l'alimentation

On a tous entendu cette petite phrase un jour: "Si tu arrêtes de fumer, tu vas grossir!". Effectivement, cela peut arriver à de nombreux fumeurs mais ce n'est pas une fatalité. Un tiers des fumeurs ne prend pas de poids et 5 % d'entre eux vont même un peu mincir après l'arrêt de la cigarette. Le plus important est de "trouver du plaisir dans ce que l'on mange et surtout de ne pas s'interdire quoi que ce soit" selon la diététicienne Salomé Veret. Avec ses patients, Salomé pratique "l'alimentation de pleine conscience". Il s'agit de "déguster les aliments, de s'autoriser des petits plaisirs pour ne pas se jeter sur la nourriture et ainsi éviter une perte de contrôle sur les quantités".

Il est toujours temps de s'inscrire sur le site internet tabac info service.