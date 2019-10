Mois sans tabac : "Il n'y a pas de petite période d'arrêt inutile"

Châteauroux, France

À partir du 1er novembre, la quatrième édition du "Mois sans tabac" sera lancée. Un mois pour faire le point sur sa volonté d'arrêter de fumer, sur les façons d'y parvenir. Dans l'Indre, de nombreuses animations et actions de prévention sont prévues. Une marche sera notamment organisée mercredi 6 novembre au parc de Belle-Isle, à Châteauroux. Un parcours de 4 kilomètres avec différents ateliers et la possibilité de rencontrer des spécialistes, des tabacologues notamment.

Est-ce que ce mois est vraiment efficace ? "Cela peut donner confiance, ça montre que c'est possible. Bien souvent, la peur de l'arrêt est pire que l'arrêt en lui-même", insiste Hervé Stipetic, directeur de l'ANPAA 36, l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie dans l'Indre, invité de France Bleu Berry ce mercredi. "Il n'y a pas de petite période d'arrêt inutile. Si on s'arrête de fumer pendant 24 heures, ce sont 24 heures gagnées. Si on s'arrête pendant un mois, c'est un mois de gagné. Ça permet de voir les bénéfices, retrouver le goût par exemple. Les bénéfices sont très personnels", poursuit-il.

La question de la prévention est évidemment essentielle. "Occuper le terrain, c'est toujours efficace. Il y a des ateliers, des aides à l'accompagnement", explique Hervé Stipetic. Car l'augmentation du prix du paquet de cigarettes est efficace, mais pas pour tous. "Les personnes dépendantes ou qui ont un environnement de vie fragilisé ou précaire, la dépendance au tabac a une fonction. C'est pour le plaisir, ça peut être aussi une fonction sociale, ça peut être une gestion des émotions", précise Hervé Stipetic.