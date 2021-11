Mois sans tabac : il ne faut pas avoir peur d'essayer pour un spécialiste des addictions en Limousin

En Corrèze et en Haute-Vienne un quart de la population est accro à la cigarette et fume quotidiennement mais leur nombre a baissé depuis 2016 , l'année où l'opération "Mois sans tabac" a été mise en place en novembre. Et pour le limousin André Nguyen, le coordinateur médical de l'association CORREAD (la coordination régionale des addictions en Nouvelle Aquitaine) ce mois de novembre "permet de se lancer un challenge en arrêtant ou de réfléchir à arrêter ou à diminuer sa consommation de tabac". "Et pour les personnes qui n'y arrivent pas du premier coup on peut très bien se donner des étapes" ajoute t-il.

"On a des outils pour les personnes qui ont peur du manque" - André Nguyen

"Souvent lorsqu'une personne essaye d'arrêter de fumer pendant le mois sans tabac, ce n'est pas son premier essai donc il a des craintes " poursuit le coordinateur médical. "Mais on a plein d'outils pour les personnes qui ont peur du manque comme les patchs qui permettent de réduire la consommation ou la cigarette électronique ou encore la méditation, le sport, l'hypnothérapie et ça permet d'aider les personnes qui ont des craintes par rapport à la gestuelle liée à la cigarette". Et pour lui l'important c'est de ne pas avoir peur de faire des tentatives et de rechuter. "Pour arrêter sur le long terme il faut en moyenne 5 arrêts" explique encore André Nguyen car pour lui on a droit à l'échec pour apprendre à ne pas fumer.

Il constate aussi que durant le confinement c'est chez les plus précaires que la consommation de tabac a le plus augmenté.

Le témoignage de Sandrine en Haute-Vienne : 1 an sans tabac

C'est durant le mois sans tabac en novembre 2020 que Sandrine une habitante de la Haute-Vienne a décidé d'éteindre sa dernière cigarette. Pour elle cette décision se résume en un mot "liberté". "Quand il ne me restait le soir que deux cigarettes , je me disais comment je vais faire pour tenir, il faut que je trouve absolument un bureau de tabac" raconte Sandrine qui faisait alors des kilomètres pour acheter un paquet de cigarettes. "On est complètement prisonnier de cette drogue et maintenant je me sens libre et le jour où j'ai arrêté de fumer, je me suis levée et je n'avais plus peur de mourir" témoigne encore la jeune femme qui n'a donc pas touché à une cigarette depuis un an.