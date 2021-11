Mois sans tabac : la cigarette électronique, "un des moyens les plus efficaces"

Il existe les patchs bien sûr, les consultations avec des professionnels de l'addictologie, mais aussi la cigarette électronique. Autant de solutions pour arrêter de fumer. L'e-cigarette est en tout cas une bonne solution pour le chef de service de l'addictologie à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu : "Ça marche très bien, il y a des études qui montrent que c'est un des moyens les plus efficaces. La question c'est de savoir s'il reste des risques au niveau de la santé, ce n'est pas éclairci. Ce que l'on sait c'est que c'est bien moins nocif, à 95%, que le tabac. Ça n'a rien à voir en terme de risque. Aux gens qui n'arrivent pas à arrêter et qui, en se mettant à la cigarette électronique, y parviennent, je leur dit banco." Mais, précise le docteur, à condition d'avoir complétement arrêter le tabac, car fumer les deux ne réduit que très peu les risques pour la santé.

Pour Jean-Marc Moulene, le gérant de plusieurs magasins d'e-cigarette dans le centre-ville de Grenoble, ce produit n'encourage pas à se mettre à fumer, bien au contraire : "Nos clients sont à plus de 90% d'anciens fumeurs. C'est vraiment un épiphénomène les personnes qui commencent par la cigarette électronique." Si les vendeurs de vapoteuses ne remarquent pas forcément un pic d'activité au mois de novembre dû à l'opération, le mois sans tabac marque pour eux le début de leur meilleure période en terme de rentabilité.

Raphaël sort de la boutique, avec plusieurs liquides pour sa compagne : "Elle est passé à la cigarette électronique. Moi j'ai arrêté il y a 3 ans et un mois, précise-t-il. Je me suis fait aider par une infirmière et par des patchs, bonbons à la nicotine. J'encourage tout le monde à le faire, j'ai fumé pendant plus de 20 ans si j'y suis arrivé à un paquet par jour, tout le monde peut y arriver. On se sent mieux et pour le porte-monnaie aussi c'est pas mal."

Si vous voulez arrêter de fumer, vous trouverez des conseils et un accompagnement sur le site de Santé public France.