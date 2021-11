Mois sans tabac : la crise sanitaire a fait des dégâts

Envie d'arrêter de fumer ? C'est peut-être le bon moment pour le faire. Le "mois sans tabac" débute ce lundi 1er novembre : c'est l'occasion de réduire ou d'arrêter la cigarette. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 7 000 personnes sont inscrites sur la plateforme en ligne du mois sans tabac. En France, ils sont plus de 50 000.

Ce type d’opération n’est pas un gadget, il peut fonctionner, selon la docteure Michèle Bertocchi, pneumologue au centre hospitalier Annecy genevois. "Ces mois de sensibilisation augmentent les tentatives d'arrêt, qui aboutissent parfois à un arrêt définitif. Les gens se questionnent sur leur consommation et se renseignent. Avec un accompagnement professionnel et des substituts remboursés par la sécurité sociale, on y arrive, et on y arrive bien", assure-t-elle.

Forte tentation de la cigarette en période de crise

David avait prévu d'arrêter la cigarette, mais la crise sanitaire a bousculé ses plans. "La crise du Covid et le contexte dans lequel on vit rendent les choses très difficiles. J'avoue que je suis très contrarié. La cigarette me permet d'extérioriser un peu, et de me calmer."

Après le premier confinement, 30% des fumeurs ont reconnu avoir augmenté leur consommation de cigarette. Un constat que fait Anouk Gachet, tabacologue à l'hôpital de Chambéry :

En ce moment, je vois arriver beaucoup de nouveaux patients, qui me disent qu'ils ont repris la cigarette à cause des confinements notamment.

"C'est lié à du stress, l'ennui, la perte d'activité, l'angoisse de perdre son travail, l'isolement... Le contexte était assez anxiogène, il y a plusieurs raisons", énumère la docteure.

Alors elle leur prescrit des substituts, pour arrêter progressivement la cigarette. Et à l'occasion du mois sans tabac, il est possible de prendre rendez-vous avec elle, et d'autres professionnels à Chambéry et Aix-les-Bains, gratuitement, le soir et le week-end.