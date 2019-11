Mois sans tabac : "la cigarette électronique en France est un réel outil dans le sevrage tabagique"

Moselle, France

Le Mois sans tabac, "c'est réellement le bon moment pour arrêter de fumer", martèle Anne Jacotot, sage-femme tabacologue au CHR de Metz-Thionville. Et ce n'est pas une vue de l'esprit : deux fois plus de personnes qui décident d'arrêter de fumer y arrivent pendant cette opération.

Des ateliers d'acupuncture et de diététique

Sur le CHR Metz-Thionville, ainsi qu'à l'hôpital Maillot de Briey, de nombreuses actions sont mises en place tout au long du mois de novembre pour aider les fumeurs : "Des stands d'information sur le tabac et les moyens d'aide au sevrage tabagique, des ateliers d'acupuncture, de chi-qong, de sophrologie, pour apprendre à gérer son stress, et des ateliers avec des diététiciennes, pour apprendre à gérer la prise de poids", explique Anne Jacotot. Des compléments aux substituts nicotiniques, car tout ou presque est bon à prendre, selon la sage-femme : "je dis souvent, plus on a d'outils dans le panier, mieux c'est. Il faut simplement être vigilant au niveau des tarifs."

Cigarette électronique : ne pas confondre les Etats-Unis et la France

On parle aussi beaucoup de la cigarette électronique, dont la réputation a pris du plomb dans l'aile avec ces cas de maladies pulmonaires mortelles aux Etats-Unis, sans doute liés à l'utilisation de la vapoteuse. Mais pour Anne Jacotot, il faut faire la part des choses : "La vapoteuse en France est un réel outil dans le sevrage tabagique. Aux Etats-unis, l'usage est plutôt récréatif. Les cas mortels concernent un usage détourné de la cigarette électronique avec des produits de rue, notamment contenant du cannabis. Ce n'est pas le cas en France : on conseille à nos fumeurs d'acheter des vapoteuses avec des normes NF."

Le tabac multiplie par deux ou par trois les risques de pathologies rencontrés pendant la grossesse." - Anne Jacotot

Autre idée reçue : on entend souvent, pour les femmes enceintes, qu'il vaut mieux fumer un peu et ne pas être stressée que d'arrêter de fumer brutalement. Pour Anne Jacotot, ça n'a pas de sens : "Un tiers des femmes sont fumeuses en France, 17% des femmes fument encore en fin de grossesse. Or le tabac multiplie par deux ou par trois les risques de pathologies rencontrés pendant la grossesse. Aucune étude ne montre en revanche qu'il vaut mieux fumer que d'être stressée."