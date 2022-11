Mois sans tabac : le CHU de Poitiers organise une "marche écolo" pour ramasser les mégots à l'hôpital

Ils sont néfastes pour la santé mais aussi pour l'environnement. Dans le cadre du "mois sans tabac", le CHU de Poitiers a organisé le 14 janvier une marche "écolo" pour ramasser les mégots de cigarettes jetés par terre sur le site de la Milétrie. Quelques bénévoles, suivis à la maison de santé "Vie la Santé" ont pris part à cette marche.

Les volontaires ont bravé la pluie et profité d'une éclaircie pour réaliser leur mission, vêtus de k-ways jaune canard, floqués "En novembre, on arrête ensemble !". La majorité des mégots sont regroupés autour des tables de pique-nique et devant la Jean Bernard, bâtiment principal du CHU. Béatrice, 61 ans et bénévole, ne s'attendait pas à en voir autant. "Il y a beaucoup de poubelles un peu partout, j'aurais aimé que les gens soient assez grands pour ne pas jeter les mégots par terre". Pour cette ancienne fumeuse, c'était important d'être là : "J'avais à cœur de participer, pour la planète".

Béatrice et Sandrine participent à la marche "écolo" de ramassage des mégots. © Radio France - Juliette Geay

Au moins deux ans, pour qu'un mégot se dégrade

Le groupe, bien visible, fait émerger quelques conversations autour, parmi les patients et leurs familles qui attendent. "En fait, ils nettoient la nature et ils montrent le nombre de mégots qu'on peut jeter, et le nombre de fumeurs", lance Jennifer, qui attend un proche, une cigarette entre les doigts. "Quand on voit le paquet de mégots ramassés, c'est impressionnant", renchérit Sophie, à sa gauche. En l'espace d'une demi-heure, un sac plastique, taille A5, est rempli.

Anne-Sophie Gourgues est infirmière en santé environnementale à la maison "Vie la Santé" et coorganise la marche. Elle aussi est impressionnée de trouver "500 mégots par terre, dans des plantes, à 50 centimètres d'un cendrier." Pour elle, cette action de sensibilisation est complémentaire de celles liées à la consommation de tabac. "Ça permet de parler un peu de la dégradation des déchets. Un mégot c'est deux ans, c'est déjà beaucoup pour une petite chose comme ça. On en profite aussi pour dire qu'une bouteille en plastique c'est plus de 500 ans, que le verre c'est 4.000 ans. Pour un fumeur ça peut quand même poser des questions, de voir à quel point c'est polluant et répandu de jeter sa cigarette dehors."

D'autres actions sont organisées par le CHU dans le cadre du mois sans tabac. le 16 novembre, un stand d'information et de sensibilisation sera installé dans la Tour Jean Bernard. Le 30 novembre, des consultations individuelles seront proposés de 13h30 à 17h30 à l'épicerie sociale de Châtellerault.