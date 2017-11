Mois sans tabac: le Grand Est est la région de France où on fume le plus

Novembre c'est le mois pour arrêter de fumer. L'opération est reconduite pour la deuxième année consécutive. Des associations distribuent des kits d'arrêt du tabac. L'idée c'est de vous accompagner au quotidien avec des conseils et des astuces. Le tabac tue 79.000 personnes chaque année en France.

La région Grand Est est la région de France où on fume le plus. D'après l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, 31% des fumeurs de 15 à 75 ans sont des fumeurs quotidiens. La moyenne nationale est de 28%. Pour Norbert Bigeat, administrateur de la Ligue contre le cancer dans la Marne, c'est notamment dû au fait que la champagne Ardennes est une zone frontalière et qu'il est facile pour les habitants de passer la frontière pour aller vers la Belgique et Luxembourg pour acheter du tabac moins cher.

Le mois sans tabac c'est aussi l'occasion de rapeller que la cigarette tue 79.000 personnes chaque année dont 44.000 d'un cancer du poumon. Mais il n'y a pas que le cancer précise Norbert Bigeat "les femmes sont particulièrement exposées aux embolies pulmonaires notamment lorsqu'elles sont sous contraception. Et encore plus lorsqu'elles ont entre 30 et 35 ans."

Un kit pour en être quitte avec le tabac

En ce mois de novembre, les associations mais aussi les pharmaciens vous distribueront des kits pour l'arrêt du tabac. A l'intérieur un petit agenda qui vous donnera des conseils au quotidien, des astuces pour éviter de rallumer une cigarette quand l'envie se fait trop importante. Il existe aussi les patches et les Chewing-gum à la nicotine qui peuvent être une amorce pour l'arrêt du tabac. Quant à la cigarette électronique "pourquoi pas" d'après Norbert Bigeat, mais "il ne faut pas que la période d'utilisation excède 6 mois".

En novembre, c'est le moment pour arrêter la cigarette © Maxppp - Philippe Arnassan

Et si vous avez décidé d'arrêter de fumer en ce mois de novembre, le premier réflexe c'est le site de Tabac Info Service pour avoir tous les renseignements ou d'appeler directement le 3989