Mois sans tabac : les chiffres et les conseils pour arrêter de fumer

La 7e édition du Mois sans tabac débute ce mardi. Cette opération de santé publique a pour objectif de sensibiliser les fumeurs et de les aider à stopper définitivement leur consommation. Cette année, ils sont 126 000 inscrits sur le site dédié selon Santé Publique France, c'est beaucoup moins qu'en 2019 où 200 000 fumeurs avaient relevé le défi du Mois sans tabac.

12 millions de fumeurs quotidiens

Selon l' Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 12 millions de personnes fument quotidiennement. Une consommation stable voire en baisse depuis le début des années 2000. En 2020, 25,5 % les adultes de 18 à 75 ans fumaient tous les jours, contre 33,7 % en 1992. Et ces chiffres varient en fonction de l'âge, du sexe et de la catégorie socioprofessionnelle. Les personnes les moins diplômées, au chômage ou ayant des faibles revenus sont sur-représentées parmi les fumeurs. Et cela s'accentue depuis 2019. En 2020, près de 36 % des personnes non diplômées fumaient quotidiennement, contre 17 % des titulaires d'un diplôme supérieur au bac.

Des inégalités sociales de santé qui apparaissent dès l'adolescence. À 17 ans, les jeunes sortis du système scolaire sont 57 % à fumer tous les jours, contre 22 % parmi les élèves ou étudiants. Par ailleurs, les hommes consomment plus que les femmes, avec en moyenne 13 cigarettes par jour, contre 11. Ils sont d'ailleurs sur-représentés dans les chiffres de mortalité. En moyenne, 55 000 décès attribués au tabac concernent des hommes contre 19 000 femmes par an. Et malgré une consommation globale en baisse, la France fait toujours partie des Etats où l'on fume le plus en Europe. Elle se situe même au 7e rang des pays où les femmes fument pendant leur grossesse.

Les conseils pour arrêter

Pour réussir à arrêter de fumer, Justine Avenel, chef de projet à Santé Publique France , chargée de l'organisation du Mois sans tabac, conseille de se lancer en équipe, entre amis ou entre collègues. Cela permet de se soutenir. Et si vous n'avez pas de fumeurs avec qui partager ce défi, vous pouvez rejoindre un groupe Facebook Mois sans tabac . Il en existe dans chaque région.

Pour relever le défi, vous pouvez interroger vos motivations. Arrêter de fumer pour faire des économies ? Pour ne plus être essoufflé ? Pour retrouver une belle peau ? Le kit proposé par Santé Publique France dans le cadre du Mois sans tabac propose de répondre à un questionnaire à ce sujet. Une consultation gratuite avec un professionnel est également comprise dans le dispositif.

Enfin, si vous êtes motivés et que vous souhaitez arrêter de fumer, la meilleure attitude est de changer ses habitudes. Car la cigarette s'inscrit dans une routine. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer une cigarette dès le réveil avec votre café, vous pouvez plutôt débuter votre journée par une douche. Pour rappel, le tabac est la première cause de mortalité évitable en France. Il tue 75 000 personnes chaque année.