Mois sans tabac : les conseils d'une addictologue pour arrêter de fumer pendant le reconfinement

L'opération "Mois sans tabac" commence ce dimanche 1er novembre. Si vous êtes fumeur et que vous voulez vous débarrasser de la cigarette, les équipes de "Tabac info service" vous accompagnent avec un programme gratuit de 30 jours, soit jusqu'au 30 novembre.

Car un mois sans "en griller une", c'est cinq fois plus de chances d'arrêter complètement.

Mais avec le confinement, le stress de la situation sanitaire et ses conséquences économiques, certains fumeurs pourraient avoir du mal à trouver la motivation d'arrêter. Alors comment lever le pied quand on est enfermé chez soi ?

Quelques conseils avec Sandrine Vandaele, infirmière addictologue au Sémaphore, le centre de prévention en addictologie d'Hazebrouck, dans les Flandres.

1 - Ne plus fumer à l'intérieur

"Si je suis fumeur chez moi et si je veux commencer à arrêter de fumer, je peux peut-être me donner des petites habitudes" explique Sandrine Vandaele. Ne plus fumer à l'intérieur, mais à l'extérieur uniquement. "Ça permet de limiter à un certain nombre de cigarette" explique-t-elle. Il fait froid, on ne peut pas sortir, autant de motivations en moins pour sortir "s'en griller une".

2 - Occuper son esprit

Dès qu'une envie de fumer survient, il faut "occuper son esprit autrement" souligne Sandrine Vandaele. "Une envie de fumer, ça dure trois minutes. Si j'arrive à déplacer mon attention sur autre chose à ce moment là", ça peut aider. Pour quoi ne pas "écouter une musique entrainante, faire un coloriage, aller prendre l'air (mais sans fumer hein), changer de pièce, peuvent faire passer cette envie de fumer" dit-elle.

3 - Éviter de compenser par la nourriture

"Il faut éviter une compensation alimentaire" précise encore Sandrine Vandaele. La crainte étant toujours de prendre (beaucoup) de poids, surtout avec l'inactivité physique due au reconfinement. Elle conseille de plutôt compenser en "mangeant une pomme, ou en buvant un verre d'eau. C'est tout aussi efficace" promet-elle.

4 - Ne pas se décourager

"Ce n'est pas parce qu'on refume une cigarette que tout est perdu, au contraire !" rassure-t-elle. "L'envie reviendra peut-être au bout d'un certain temps, mais ce sera toujours une cigarette de gagner" encourage Sandrine Vandaele.