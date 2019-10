Mois sans tabac : Paris et sa région, championnes de France des non-fumeurs

Si les français fument de moins en moins, c'est à Paris et en Ile de France, que la cigarette a le moins la cote. Le prix du paquet y est pour quelque chose, mais aussi, la prise de conscience écologique et les opérations de sensibilisation, comme le Mois sans tabac qui démarre ce 1er novembre.

Île-de-France, France

C'est à Paris et en Ile de France, que l'on fume le moins, de tout le pays, d'après le bulletin de Santé Publique France. Si le prix des cigarettes, qui augmente encore ce 1er novembre et qui frôle désormais les 10 euros, y est pour quelque chose, ce n'est pas la seule raison. Il y a une tendance générale à l'arrêt de la cigarette. Et cette dynamique, notre région est la première à l'impulser. Il faut dire que Paris a toujours été novatrice. Les femmes parisiennes ont été les premières à fumer en public, et bien, elles sont aussi les premières à arrêter.

Pour les jeunes franciliens, la clop n'est plus tendance. Ils sont très souvent sensibles aux questions d'environnement et d'écologie et la fumée du tabac n'est pas dans l'air du temps. Si l'arrêt du tabac est une affaire individuelle, il est aussi une affaire collective. On commence à fumer avec les amis. Grâce au mois sans tabac, on peut aussi arrêter tous ensemble.

Moins de fumeurs en Ile de France qu'ailleurs - Enquête Escapad 2017 (OFDT) (copie d'écran)

Participer au Mois sans tabac : deux fois plus de chances d'arrêter de fumer

Le ministère de la santé, l'Assurance maladie et Santé publique France affirment que," participer au Mois sans tabac multiplie par deux la réussite du sevrage tabagique à un an ". Santé publique France a ainsi recontacté un an plus tard, les participants de son Baromètre de 2017, qui avaient tenté d'arrêter la cigarette au dernier trimestre 2016 et, parmi les fumeurs ayant tenté, fin 2016, 6 à 10 % étaient toujours abstinents un an plus tard. Les courbes concernant l'Ile de France vont dans ce sens.

La courbe du tabagisme en constante baisse - Baromètre de Santé publique France (capture d'image)

#MoisSansTabac en Ile-de-France

Près de 800 actions sont organisées, tout au long du mois de novembre, en Ile de France, dont près de 300, juste à Paris. Toutes les infos se trouvent sur la plate-forme #MoisSansTabac ou en appelant Tabac Info Service au 39 89