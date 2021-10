Mois sans tabac : plus de 1 850 inscrits en Centre-Val-de-Loire

C'est devenu le mois privilégié pour tenter d'arrêter de fumer : ce 1er Novembre, la 6e édition du Mois sans tabac démarre. Un défi dans lequel se sont déjà lancé plusieurs centaines de milliers de Français. "Sur les différentes éditions qui se sont déroulées depuis 2016, depuis la création du Mois sans tabac, on est à un peu plus de 900 000 inscriptions" détaille Jonathan Roby, chargé de prévention et de formation pour l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie dans l'Indre (Anpaa 36). Au niveau régional, ce sont 35 316 personnes qui ont déjà participé. Et les candidats sont toujours là : cette année en Centre-Val-de-Loire, on compte déjà plus de 1 858 inscrits.

Multiplier par 5 ses chances d'arrêter

On peut bien évidement décider d'arrêter de fumer tout au long de l'année, alors pourquoi cet événement ? "C'est quelque chose qui permet aux gens de renforcer leur motivation avec des billets d'arrêts collectifs finalement, et aujourd'hui on a des résultats qui sont plutôt très très probants (...) Arrêter le tabac pendant 30 jours, c'est multiplier par cinq ses chances de se sortir définitivement du tabagisme" réponds Jonathan Roby.

Il est difficile de mesurer les effets du Mois sans tabac sur le long-terme reconnaît le chargé de prévention, car il n'y a pas de suivi pour savoir si les participants reprennent ou pas la cigarette après un ou deux ans. "Mais par contre ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau national entre 2016 et 2019 les chiffres du tabagisme en population adulte ont diminué d'année en année (...) Donc on a bien un effet finalement sur le pourcentage de fumeurs" affirme Jonathan Roby.

Ce professionnel de l'addictologie a quelques conseils pour arrêter de fumer. D'abord "ne pas avoir peur de se lancer"; puis "ne pas avoir peur de se faire accompagner par un professionnel de santé (...) se faire accompagner ça peut être 70% de réussite en plus sur la démarche d'arrêt" précise Jonathan Roby . "En fonction des usagers, les motivations sont variées. On a des choses qui reviennent assez souvent : les préoccupations en lien avec la santé; mais également l'augmentation du coût du tabac qui devient un réel argument pour certaines personnes, et puis après des motivations qui sont propres à chacun" détaille le chargé de prévention et de formation à l'Anpaa 36

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs rendez-vous dans le département

Dans le cadre du Mois sans tabac, plusieurs événements ponctuels pourront être organisés dans le Berry. L'Anpaa a ainsi mis en place des réunions de groupe. La première a déjà eu lieu; quatre autres sont encore prévues d'ici la fin du mois de Novembre. Diverses thématiques en lien avec l'arrêt du tabac sont abordées à chaque (la gestion des sollicitations, du manque, ou encore les substituts nicotiniques).

Le 26 novembre, des consultations individuelles pour ceux qui souhaitent arrêter le tabac seront ouvertes à la Maison de santé pluridisciplinaire du Blanc. Des kits d'aide à l'arrêt et différents supports informatifs pourront être distribués.

Au delà de ces événements ponctuels, le site Tabac Info Service propose un accompagnement pour arrêter de fumer.