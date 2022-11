Mois sans tabac : la vapoteuse puff, l'ennemie de la santé des jeunes Marnais ?

Des vapoteuses jetables aux 1 000 couleurs et saveurs. Voilà ce qui se cache derrière les puffs, ces e-cigarettes qui fleurissent dans nos bureaux de tabac et autres boutiques de vapotage. D'apparence inoffensive, ces produits ont débarqué sur le marché français l'année dernière et suscitent un certain intérêt chez les plus jeunes, comme l'assure un gérant d'une boutique de cigarettes électroniques à Reims.

ⓘ Publicité

"J'ai vu des jeunes partir sur la puff et finir sur des cigarettes", assure ce commerçant (qui a tenu à rester anonyme) selon qui "c'est malheureusement des choses qui arrivent très fréquemment chez les jeunes maintenant".

Un "jouet" dangereux

La puff peut être une alternative pertinente pour les fumeurs en sevrage, souligne le commerçant, comme en ce moment dans le cadre du Mois sans tabac dont la 7e édition vient d'être lancée. Mais elle a surtout tout pour séduire la jeunesse. "C'est un produit qui apparaît comme une sorte de jouet plutôt que comme quelque chose de dangereux. Il y a de la nicotine, ça reste quand même un produit addictif. Donc il faut faire très attention avec ça."

D'autant qu'en plus de constituer un danger pour la santé des jeunes, la puff est une aberration écologique. Extraction du lithium pour la batterie jetable, non-recyclage des cartouches... Autant d'éléments nocifs pour l'environnement.