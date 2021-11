Mois sans tabac : "quand il y a l'apéro, c'est compliqué d'arrêter", raconte un Toulousain

Il est temps d'écraser sa cigarette. La sixième édition du mois sans tabac démarre ce lundi 1er novembre. Le mois sans tabac est un défi lancé par le Ministère de la Santé en 2016 pour encourager les fumeurs à arrêter. Depuis son lancement, plus de 900.000 accros à la cigarette y ont déjà participé. En Occitanie, on compte toujours 1,2 million de fumeurs quotidiens, d'après Santé Publique France. Une addiction dont il est difficile de se défaire. Beaucoup essaient d'arrêter mais finissent par replonger.

Le reportage de France Bleu Occitanie Copier

"Quand il y a l'apéro, c'est compliqué d'arrêter"

Cigarette à la main, Clara boit un café en terrasse. Il y a deux ans, cette Toulousaine s'est lancée dans le défi du mois sans tabac mais la jeune femme n'a tenu que quelques semaines, avant de craquer. "J'avais envie de tester parce qu'il y a une communauté en ligne, c'est rigolo, je me suis dis : on verra bien. Finalement, ça ne remplace pas un tabacologue", assure Clara.

Nicolas est un gros fumeur depuis plus de 20 ans. Ce commercial a bien essayé d'arrêter une fois mais sans succès. La faute aux bars et aux terrasses, selon lui. "Quand il y a l'apéro, c'est compliqué d'arrêter. J'ai tenu un mois sans fumer et je me suis cloîtré chez moi, et dès je suis ressorti en terrasse boire des coups, c'est reparti", raconte ce trentenaire.

Certains fumeurs se battent contre le tabac depuis des années sans jamais y arriver. C'est le cas Axel, qui a décidé de se tourner vers un substitut, moins dangereux, selon lui. "C'est un mélange de feuilles, framboisiers, noisetiers, etc. Il n'y a pas de nicotine, c'est un bon compromis pour arrêter le tabac", estime Axel.

Marine, elle, manquait de motivation pour arrêter de fumer mais un heureux évènement est venu tout changer. "J'ai arrêté de fumer il y a quinze jours parce que j'ai appris que j'étais enceinte, comme il ne faut ni boire, ni fumer, je suis passée au soda et j'ai arrêté la cigarette", confie cette future maman. Pour cette Toulousaine, ce ne sera donc pas un mois mais neuf sans tabac. Et cette fois-ci, elle l'assure : "c'est la bonne !"

"Une rechute est nécessaire"

Mais replonger n'est pas un signe de défaite, loin de là. "Même si c'est seulement une tentative, c'est toujours ça de gagné", explique Céline Camarena, chargée de prévention au sein d'Accueil Info Addiction à Narbonne.

Le mois sans tabac est une amorce, selon cette spécialiste. "Des personnes qui avaient arrêté par le passé ont repris. Mais j'ai envie de dire : une rechute est nécessaire pour arrêter ou diminuer parce qu'on met en place des stratégies, poursuit Céline Camarena. Même si une rechute a lieu, ces stratégies restent, on s'en rappelle et on en trouve même d'autres. Ce n'est jamais du gâchis !".

Environ 75 % des fumeurs qui sont abstinents à 4 semaines ont rechuté à 1 an, la majorité des rechutes se faisant dans les 6 premiers mois, selon Tabac info service. Pour rappel, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable avec plus de 75.000 décès estimés en France en 2015 et les cancers la première cause de décès attribuable au tabagisme, indique Santé Publique France.