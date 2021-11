La ville de Thionville dispose désormais de 35 espaces où il est interdit de fumer : dans les parcs, aux abords des écoles et des équipements sportifs. Une mesure phare de l'opération "Ville libre sans tabac", qui veut dénormaliser la cigarette et aider les habitants qui le souhaitent à arrêter.

Mois sans tabac : Thionville interdit la cigarette dans les parcs et autour des écoles

La ville de Thionville a inauguré début octobre son dispositif de "Ville libre sans tabac", qui doit permettre de réduire le nombre de fumeurs dans l'agglomération. Des actions de prévention et d'accompagnement sont menées pour agir sur cet enjeu de santé publique, comme avec la création de 35 espaces sans tabac dans la ville.

« Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas assez de cendriers dans les parcs justement ! » s'étonne David, assis sur un banc du parc Wilson, au centre ville de Thionville. C'est précisément parce que ce jardin est devenu l'un des 35 espaces sans tabac de la ville, le 8 octobre dernier, que les usagers sont invités à écraser leur mégot à l'entrée.

Gabriel, 15 ans, n'avait pas remarqué la nouvelle signalétique qui identifie ces endroits, mais l'adolescent qui « fume parfois en soirée avec des copains » considère que l'initiative a du sens : « C'est vrai que quand on voit quelqu'un fumer, ça donne plus envie » commente-t-il.

Génération sans tabac en 2030

C'est pour prévenir cette banalisation de l'usage de la cigarette que la ville a décidé d'en préserver certains lieux publics : « Ce n'est pas pour exclure les fumeurs mais pour dénormaliser le tabac. L'objectif est que les plus jeunes, notamment les enfants, soient le moins exposé possible aux comportements du tabac. Moins ils sont exposés à ce comportement, moins ils vont avoir envie de le reproduire à l'âge adulte et en grandissant » explique Pauline Patout, chargée de mission santé à la communauté d'agglomération thionvilloise. Parallèlement, cette initiative doit aussi permettre à ceux qui souhaitent arrêter la cigarette ou qui ont arrêté de profiter de lieux où ils seront eux aussi moins tentés de recommencer à fumer.

Moins les jeunes sont exposés au comportement du tabac, moins ils vont avoir envie de le reproduire à l'âge adulte

Autres bénéfices recherchés par cette opération : réduire les effets du tabagisme passif, et lutter contre la pollution de l'environnement engendrée par le jet de mégots sur la voie publique, qui dégradent le cadre de vie.

Aide à l'arrêt du tabac

Cette mesure emblématique s'inscrit dans le cadre d'une véritable politique de santé publique menée par la ville, spécifiquement ciblée sur le tabac : « On va développer l'aide à l'arrêt du tabac : ça passera par la formation de tous les professionnels, la mise en place d'actions spécifiques pour l'aide à l'arrêt. Nous allons aussi beaucoup informer sur les effets du tabac : tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé mais dans le détail, on connait peu les conséquences, autres que celles du risque de développer une maladie grave » ajoute Pauline Patout.

La ville a recensé près de 30% de fumeurs parmi sa population, un niveau équivalent à celui du Grand Est, 4e région la plus consommatrice de tabac en France. Au bout de trois années d'expérimentation, la ville espère faire baisser le nombre de consommateurs de tabac dans l'agglomération.