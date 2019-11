Mois sans tabac : un escape game au centre d'addictologie de Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Depuis quatre ans le Mois sans tabac est organisé dans tout le pays. Des spots à la télévision et à la radio, des stands de prévention et un kit pour aider les fumeurs à s'arrêter. Mais selon certains acteurs de la lutte contre le tabagisme, cette action est limitée. Pour toucher un public plus large, les professionnels de santé du centre d'addictologie du Sarladais ont créé un escape game.

L'idée est née grâce à Sarah Delage, chargée de mission santé publique à l'hôpital de Sarlat, et Aurélie Hermand, infirmière au centre d'addictologie. Pour avoir une audience plus large et rendre la question des problèmes liés au tabac plus ludique, les deux femmes ont créé un jeu. Le scénario : Victoria, 23 ans, veut courir les 100kms de Belvès. Mais elle doit d'abord arrêter de fumer.

Chaque élément de décoration constitue un indice pour dérouler l'escape game © Radio France - CGN

Pour mettre en place leur escape game, les deux femmes ont dédié une pièce du centre d'addictologie à leur jeu. Elles y ont aménagé un studio "à l'image de la jeune Victoria". A l'intérieur, de nombreux éléments de décoration qui sont en fait des énigmes à résoudre. "Chaque énigme est lié à une motivation pour arrêter de fumer" expliquent les deux professionnelles.

Deux sessions d'escape game sont organisées à l'occasion du Mois sans tabac. Les samedis 9 et 23 novembre, à partir de 9h30. Si vous voulez participer, il faut vous inscrire au 05.53.28.92.34