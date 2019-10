Mois sans tabac : un village associatif installé à Chambéry

Chambéry, France

Avis aux fumeurs : il vous reste encore deux jours pour écraser votre dernière cigarette ! Le mois sans tabac ça commence vendredi. D'après tabac-info-service.fr, tenir 30 jours sans fumer multiplie par 5 vos chances de ne jamais reprendre. Un "village sans tabac" était présent sur la place du Palais de justice de Chambéry ce mardi pour inciter les gens à tenter le pari.

Activités en tous genres

La "roue des économies" nous indique combien on gagnerait à ne pas fumer © Radio France - Nicolas Joly

Du jaune partout, pour attirer l'œil. Et surtout, des activités ! De toutes sortes, comme cette grande roue de la fortune, rebaptisée "roue des économies". "Vous indiquez combien de cigarettes vous fumez par jour et ça vous donne le montant que vous gagneriez à en pas furmer", explique Émilie, de l'Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé,"si je fume 20 cigarettes par jour, j'économise 3.024 euros par an !"

Le vélo-smoothie permet de se préparer une boisson fruitée en quelques coups de pédale © Radio France - Nicolas Joly

Plus loin, elle nous présente le "vélo-smoothie". Un genre de croisement entre une bicyclette et un mixeur. "Les gens pédalent et la rotation de la roue actionne un mixeur dans lequel on met toutes sortes de fruits. Aujourd'hui on a du lait de riz, des bananes, de la poire et des tomates." En quelques coups de pédales, la boisson est prête ! Un moyen d'allier sport et santé.

Humour et pédagogie

Peu convaincu par ces activités, Julien essaye une autre méthode pour arrêter de fumer. Moins orthodoxe...mais redoutable : "j'ai enfilé des gants de boxe qui m'empêchent d'attraper ma cigarette", dit-il, tandis qu'un homme en blouse blanche le saucissonne à l'aide d'une corde. "C'est mon tabacologue. Il est assez efficace dans son genre."

Julien et son comparse jouent la comédie pour attirer des curieux © Radio France - Nicolas Joly

Nos deux compères sont en réalité des acteurs. Ils jouent la comédie pour attirer du monde sur le stand. Humour et pédagogie sont les maîtres-mots de cette opération. Loin des images dégoûtantes et des messages effrayants qu'on trouve d'habitude sur les paquets de cigarettes. Pour Francine Pernin, déléguée de l'ARS en Savoie, c'est une bonne chose. "Il faut plus de pédagogie. On sent que les fumeurs ont besoin d'être soutenus. Le fait que ce soit un élan national, auquel tout le monde peut participer, ça marche." Depuis sa création en 2016, plus de 580.000 personnes se sont inscrites pour participer au Mois sans tabac.