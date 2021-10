Mon AVC a été "un choc terrible", raconte Stéphanie, une amiénoise de 40 ans

Ils sévissent toutes les quatre minutes en France. Les accidents vasculaires cérébraux sont de plus en plus nombreux et c'est pour tenter mieux les prévenir et mieux les soigner qu'a lieu la journée mondiale de lutte contre l'AVC aujourd'hui. Stéphanie Lefevre, une amiénoise de quarante ans en a été victime en 2014, ce qui l'a plongé dans un coma de six jours. Sept ans après, elle est sortie de son fauteuil roulant et peut de nouveau marcher. Le tout au prix d'une rééducation quotidienne.

Une volonté incroyable

Tous les jours, elle vient au cabinet de son kinésithérapeute, Gaétan Allain. Nous, kinés, on ne va vraiment pas soigner l'AVC, il est fait, il est constitué, on ne peut plus rien y faire", explique le praticien qui s'est spécialisé en neurologie. "En revanche ce que l'on peut faire c'est amener les gens le plus loin possible", explique t-il en citant l'exemple de Stéphanie et sa "volonté incroyable."

Stéphanie Lefevre, en plein exercice avec son kinésithérapeute © Radio France - François Sauvestre

Car les progrès de la quadragénaire sont effectivement impressionnants alors que le diagnostic médical posé il y a sept ans était des plus pessimistes. "On m'avait dit que je ne remarcherai pas, que mon bras ne refonctionnerai pas, aujourd'hui je reconduis, et même si je ne pourrai pas courir un marathon, je remarche. Je me dis que c'est une belle évolution et j'en suis fière", raconte t-elle.