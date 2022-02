"Mon Espace santé", en test dans la Somme, se déploie dans toute la France ce 3 février

Le nouveau site est présenté comme une "nouvelle révolution" du système de santé par le gouvernement : c'est ce jeudi 3 février qu'est déployé "Mon Espace santé", nouvel outil en ligne de l'Assurance Maladie où chaque porteur d'une carte vitale retrouvera tous ses documents médicaux, sorte de nouvel avatar du dossier médical personnel (DMP). Avant son déploiement au niveau national, le site a été testé dans trois départements, dont la Somme. Les réactions sont mitigées du côté des patients, un peu moins du côté des praticiens.

Un dispositif méconnu, certains patients réticents

Depuis le lancement de l'expérimentation, le 15 septembre dernier, tous les porteurs d'une carte vitale dans le département ont reçu un courrier pour activer leur espace. Mais peu l'ont fait. Dans la salle d'attente de la Maison de Santé du Parc à Amiens, personne n'a entendu parler de "Mon Espace santé" : "je suis passée à côté", souffle, amusée, Clémence, 30 ans.

Sur le site, on pourra retrouver ses ordonnances, son carnet de santé ou ses résultats d'analyses, soit tout son historique en tant que patient. Clémence n'est pas contre, mais s'inquiète "pour mes données personnelles. Aujourd'hui on voit ce qu'il se passe avec nos comptes bancaires, même nos comptes CAF. Il y a des pirates et des risques de fuites."

Via le nouvel espace, les médecins pourront également laisser des messages aux patients. Fini le bon vieux coup de téléphone pour des résultats d'analyse ! Clémence pense à certaines personnes âgées de sa famille : "on a beau avoir un ordinateur et internet, on ne sait pas toujours comment aller sur ces espaces de plus en plus poussés." Des travers pointés par le collectif InterHop, qui s'interroge également sur la gestion des autorisations d'accès à ces données de santé et l'arrivée d'applications, certaines privées, qui auront accès aux données.

Par défaut, un compte est créé pour tout le monde sur Mon Espace santé ; vous avez six semaines à partir de ce 3 février pour manifester votre opposition si vous ne souhaitez pas d'espace.

Du côté des professionnels de santé, on veut y croire

Ce service dématérialisé sera consultable par les professionnels de santé sur tout le territoire. Francine vient de déménager de Caen à Amiens et elle voit bien l'avantage d'un tel espace : "c'est important pour un suivi médical, de pouvoir changer de médecin mais qu'il soit au courant de nos pathologies." Cela va permettre de ne plus faire deux fois le même examen médical, par exemple, ordonné par deux médecins différents. De quoi faire des économies à l'Assurance maladie.

Président de l'Ordre des Médecins dans la Somme, le Dr Henri Foulques "attend de voir" comment va se dérouler le déploiement. "C'est une idée excellente, ça pourrait être merveilleux, à condition d'avoir une bonne inter-opérabilité. C'est-à-dire que les médecins ne passent pas 10 minutes à essayer d'envoyer les données, qu'elles soient bien transmises entre les différents établissements ... c'est à voir."

L'Assurance Maladie de la Somme ne désire pas communiquer à ce stade de bilan sur l'expérimentation menée dans le département. Au 21 novembre 2021, deux mois après le début du test dans les trois départements, seul 4.83% des assurés avaient activé leur espace selon les données récupérées par le collectif InterHop.