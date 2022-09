"Mon fils est un super héros", témoigne la maman d'Eliott, un petit picard qui soigne une leucémie

Sur les près de 400 000 cancers diagnostiqués chaque année en France, 2 500 concernent les enfants et les adolescents. Et c'est pour mieux lutter contre qu'est organisé tous les ans l'opération Septembre en Or. Un mois pour sensibiliser et mobiliser des moyens supplémentaires pour faire reculer la maladie.

Une maladie qui chamboule totalement la vie des familles touchées. A Méricourt sur Somme, dans l'est du département, les Mallet vivent depuis le printemps 2020 avec l'angoisse du cancer d'Eliott, aujourd'hui âgé de 7 ans. Sandra, sa maman se rappelle très précisément du jour où on lui a annoncé. "C'était le 28 mai 2020. Nous avons passé la nuit aux urgences, à faire différents examens pour essayer de répondre à beaucoup de questions médicales sans vraiment vouloir entendre le résultat", raconte t-elle.

Sandra Mallet, la maman d'Eliott, 7 ans qui soigne une leucémie. Copier

Et le diagnostic tombe. Comme un couperet. Eliott, alors âgé de 5 ans est atteint d'une leucémie. "La prise en charge doit être urgente", poursuit Sandra. "Tout s'enchaîne, ça va très vite. C'est la descente aux enfers, on arrête de vivre, tout simplement." Pendant de longues semaines, au CHU d'Amiens, Eliott se bat, subit la douleur des examens, les effets de la chimiothérapie. Après une première rémission et un retour à la maison, entouré de ses parents et de ses deux grands frères, Eliott a malheureusement du affronter une rechute.

C'était la nuit du 8 au 9 août. Eliott présente une paralysie faciale du côté gauche. Tout le monde, dans le corps médical a en tête cette récidive. Sauf nous. Nous on était persuadés qu'on avait vécu l'enfer. C'était impossible que ça recommence.

"Il a fallu lui annoncer", raconte Sandra. "Ses bras sont tombés le long de son corps, il a accusé le coup. Il fallait recommencer. Sauf que vous recommencez en ayant en tête que le premier traitement n'a pas marché et que la prochaine étape, c'est la greffe de moelle osseuse." Un greffe effectuée à la fin de l'année 2021, à Rouen. Aujourd'hui, Eliott est suivi très scrupuleusement par ses médecins mais il a pu faire sa rentrée scolaire il y a quelques jours, à mi-temps. "Ca s'estompe et c'est bon signe."

"Ce sont des super héros", estime Sandra. "Je parle d'Eliott mais aussi de tous ses camarades qui se battent encore, de ses camarades qui sont partis. Ces enfants ont la faculté de nous donner bien plus qu'une leçon. Ils font deux jobs ! Ils prennent en charge leurs vies, se battent et ils nous réjouissent de leurs sourires et de leurs ambitions. Nous on avance au jour le jour mais Eliott lui il a plein de projets, il se projette loin. Et c'est hyper important", confie t-elle, sous les yeux de son fils qui glisse, dans un sourire qu'il veut devenir pompier, ou paléontologue, ou soigneur de manchot.

Sandra Mallet, la maman d'Eliott, 7 ans qui soigne une leucémie. Copier

Cette terrible épreuve, la famille Mallet la traverse en étant "très bien épaulée", estime Sandra qui fustige tout de même "la complexité imposée par l'administration. Alors qu'on a pas la tête à cela et qu'on veut se concentrer sur l'essentiel, il faut par exemple tout un tas de documents pour justifier un remboursement de trajet à l'hôpital", explique t-elle. "Heureusement que les associations font un travail admirable", poursuit aussi Sandra Mallet qui, avec son mari et ses deux autres fils est solidement épaulée par plusieurs associations picardes dont Grandir sans cancer.