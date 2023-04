"Mon mari a dû s'arracher la dent" : à Saint-Jean-d'Angely, la médecine de ville sous tension

La commune de Saint-Jean-d'Angely est classée zone "très fragile" en 2023 selon l'indicateur du conseil départemental de Charente-Maritime, un indicateur qui mesure notamment le taux de médecins par habitant et le taux de médecins de plus de soixante ans. Une situation qui impacte professionnels de santé et les angériens.

ⓘ Publicité

Entre 35 et 40 rendez-vous par jour

Devant son écran d'ordinateur, le médecin généraliste Vincent Jédat fait le point sur sa journée : "Je vais en avoir 35 ou 38 soins, plus tous les gens que je vais devoir appeler pour renouveler les ordonnances". Des coups de fils qu'il passe sur sa pause de midi. Son repas ? Il lui reste un quart d'heure pour le manger. Un quart d'heure, c'est le temps qu'il passe aussi avec chaque patient : "il ne faut pas descendre en dessous d'un quart d'heure avec chaque patient, sinon il y a un risque de faire une erreur. C'est l'un des premiers facteurs de risques" Alors il rogne sur le reste de son temps : journées à rallonge, pauses inexistantes... Pour lui, exercer en milieu rural est un véritable choix, celui d'exercer une médecine familiale et de proximité.

Un rythme qu'il peut tenir car il est à mi-temps. Le reste de son activité est consacré à l'université de Poitiers, où il tente de faire le lien entre médecins en formation et zones rurales pour encourager les jeunes à s'y installer.

loading

Faire découvrir la ruralité aux jeunes médecins

Pour lui, le principal problème est l'attractivité des territoires : plus on ferme des services publics, moins les médecins veulent s'y installer. Mais au delà même des services publics, il faut rendre les territoires plus attractifs également pour les diplômés : "Il n'y a pas que l'absence de service public. Il y a aussi l'absence de services privés, c'est à dire qu' un médecin qui vient pour son conjoint. Il a besoin aussi d'un travail. Donc s'il n'y a pas de travail, la question de l'installation va se poser".

L'autre solution, faire découvrir ces territoires ruraux aux jeunes médecins, car ils ne les connaissent pas, et notamment grâce aux stages : "On remarque que soit vous vous installez à l'endroit où vous êtes né, soit vous vous installez à l'endroit où vous êtes en stage. Et donc, si vous n'êtes pas allé en stage dans cet endroit rural ou si vous n'êtes pas né dans ce territoire-là, vous n'allez pas à vous y installer. D'où le fait de faire aller ses étudiants dans ces zones là. Je reste persuadé que la maîtrise de stage est une des meilleures façons d'y arriver." A charge ensuite aux maîtres de stage de transmettre leur passion et les bons côtés du métiers.

Le cabinet de consultation du © Radio France

Des médecins qui ont dépassé l'âge de la retraite

La porte à côté, c'est le cabinet du docteur Boccard, 70 ans. Il a dépassé l'âge de la retraite, comme 4 des 6 médecins de ce cabinet. Pour lui, pas question de partir "je n'ai pas de passion pour la culture de poireaux" sourit-il, et heureusement, car il sait que derrière lui, il laisse une chaise vide : "pour faire le travail qu'on fait, il faudrait deux médecins, et il y en a pas".

"Il ne vaut mieux pas être malade, sinon on peut crever"

Jessica habite Sainte-Jean-d'Angely, les délais pour les rendez-vous, elle connait : "Dentiste déjà, ophtalmo, ORL. Il faut un minimum d'attente de 1 à 2 mois." Et son mari en a fait les frais. Alors qu'il avait une rage de dents, impossible de trouver un rendez-vous chez un dentiste et il n'est pas pris en charge par le 15... Résultat :" il a dû s'arracher la dent lui même... Et il a eu une infection. Mais c'était la seule solution pour lui". Elle soupire "On se dit il vaut mieux pas vraiment être malade parce que sinon, on peut crever."