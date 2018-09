La commune de Mondeville et la Ligue contre le Cancer ont signé une convention pour la mise en place de 16 espaces sans tabac. Ils sont installés autour des six écoles et de 10 espaces de jeux en attendant les abords du collèges. Seules huit villes du Calvados possèdent ce type d'espace sans tabac.

Ce label Espace sans tabac existe depuis 2012. Mondeville est la huitième commune du Calvados à les mettre en place.

L'arrêté prévoit jusqu'à 38 euros d'amende aux personnes en infraction mais la mairie assure qu'elles ne seront pas verbalisées.

"Les parents d'élèves ont demandé à ce que nous réfléchissions à faire en sorte que les abords des écoles soient sans tabac, explique Hélène Burgat, maire de Mondeville. Quelques personnes pensent que c'est une atteinte à leur liberté. Moi, je pense que la question c'est la protection des enfants et qu'on limite les espaces sans tabac aux abords des écoles et aux espaces de jeux des enfants. Ce n'est donc pas totalement liberticide."

C'est _dénormaliser la présence du tabac dans les lieux où les enfants circulent_, où ils attendent et d'éviter le tabagisme passif. Et plutôt que de prendre un arrêté un peu dur comme on sait bien faire dans les collectivités, on a préféré s'associer à la Ligue contre le cancer qui en plus délivre un message très pédagogique, éducatif, nous fournit des documents. On accompagne l'interdiction de tout un travail avec les parents et les enfants."

Avec cette convention, La ligue contre le cancer épaule la municipalité dans cette mise en place d'espaces sans tabac.

"On a tout un ensemble d'action pour accompagner les municipalités, explique Noëmie Morace, chargée de mission à la Ligue contre le Cancer. On agit auprès du public scolaire avec une action-phare qui s'appelle les agendas scolaires de prévention distribués gratuitement à tous les élèves de CM2 du département. Et dans cette action des agenda il y a un aspect pour la lutte contre le tabagisme.