Monoxyde de carbone : 110 personnes intoxiquées entre le 1er octobre 2022 et aujourd'hui dans le Bas-Rhin

17 signalements, 110 personnes concernées par des intoxications au monoxyde de carbone dans le Bas-Rhin entre le 1er octobre 2022 et aujourd'hui, alerte la préfecture dans un communiqué. "Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et non irritant", peut-on lire, "il est donc indétectable sans appareil de mesure".

Les intoxications résultent en majorité d'un dysfonctionnement des appareils à combustion, telles les chaudières au gaz, au fioul, au bois, chauffage d'appoint, poêle, cheminée et/ou un défaut d'aération des locaux où ces appareils sont utilisés. La préfecture rappelle aux usagers les bons gestes à avoir, notamment, "faire vérifier et entretenir chaque année les installations de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les conduits d'eau chaude, ne jamais utiliser de façon prolonger un chauffage d'appoint à combustion, aérez les habitations au moins 10 min par jour". Un site est dédié à la prévention des intoxications au monoxyde de carbone.

4 000 personnes intoxiquées chaque année

Bien qu'indétectable, les symptômes ne trompent pas : mal de tête, nausées, confusion mentale et fatigue. Ils apparaissent "plus ou moins rapidement en fonction des concentrations en CO dans l'air et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer", précise la préfecture. En cas de doute, appelez les secours au 15, 18, 112 ou 114 pour les personnes malentendantes.

Pour rappel, l'intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication en France. Chaque année, 4 000 personnes en sont victimes. Environ une centaine de personnes en décèdent.