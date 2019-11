Monoxyde de carbone : des conseils pour éviter les intoxications

Cher, France

Avec la pluie qui tombe souvent depuis mi-octobre et les températures qui baissent, vous êtes nombreux à avoir remis le chauffage dans votre logement. C'est à ce moment que les risques d'intoxication au monoxyde de carbone sont élevés. Quand on relance sa chaudière, il faut s'assurer de son bon fonctionnement. Il y a plusieurs conseils à suivre.

Un entretien annuel de votre chaudière est obligatoire.

Vous pouvez installer un détecteur de monoxyde de carbone (à ne pas confondre avec un détecteur de fumée).

Il ne faut pas masquer les grilles de ventilation, même en cas de grand froid. L'air doit circuler en permanence.

Pensez à ouvrir vos fenêtres une dizaine de minutes chaque jour

Ne pas utiliser des chauffages d'appoint trop longtemps

Selon l'Agence régionale de santé en région Centre-Val de Loire, 44 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone en Berry en 2018 : 24 dans le Cher et 20 dans l'Indre. En France, cela reste la première cause de mortalité accidentelle par toxique. Et pour cause, c'est un gaz qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Il est indétectable. Il y a quand même des signes d'une intoxication : des nausées, des maux de tête, des vomissements. Il faut dans ce cas tout de suite appeler les secours.