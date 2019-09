Monstre du Loch Ness : la fin du mystère sur son identité ?

Savoir quel animal se cache derrière le célèbre monstre du Loch Ness est un mystère qui passionne les humains depuis des siècles. Mystère qu'un généticien néo-zélandais le professeur Gemmel a décidé de percer. L'an dernier, il a fait des prélèvements dans le lac écossais pour en extraire l'ADN des espèces qui y vivent. Et ce matin, il a rendu ses conclusions.

Qui est Nessie, le monstre du Loch Ness ?

Ce serait... une anguille. Mais le petit modèle, une énorme, une gigantesque anguille. Donc au grand regret de certains ce n'est pas un abominable monstre préhistorique, ni un requin du Groenland ou un poisson chat transgénique. Le fait que ce soit une anguille géante expliquerait le très long cou de la bête dont parlent tous les témoins.

Pourquoi le généticien croit que ce serait une anguille ?

Le généticien est presque certain que c'est une anguille parce qu'avec son équipe, ils ont extrait 500 millions de séquences ADN. Ce qui fait que rien, même la plus mini bestiole, ne leur a échappé. Ils ont identifié presque 3.000 espèces : des algues, des moutons, des chiens et même de l'ADN humain. Et surtout, plein plein d'ADN d'anguilles dans tout le lac. Et c'est cette abondance qui rend vraisemblable l'hypothèse d'une anguille XXL.

Pourquoi pas de certitude à 100% que c'est bien une anguille ?

S'il n'y a pas encore de certitude absolue c'est à cause des conclusions du généticien. Il dit lui-même qu'il faut encore faire des tas d'analyses pour confirmer sa découverte. En 2006, un paléontologue très sérieux avait bien conclu que c'était un éléphant de cirque qui faisait trempette.

Alors avec Nessie, tout est encore possible !