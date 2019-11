Mont-de-Marsan: diabétique depuis ses 7 ans, Romain a l'espoir de guérir

Mont-de-Marsan, Landes, France

Le diabète concerne tout le monde ! En France, cette maladie chronique touche près de 3,3 millions de personnes, soit 5 % de la population. Le diabète constitue un problème de santé publique. Romain a 25 ans et il est diabétique depuis l'âge de 7 ans. Si les débuts ont été contraignants, aujourd'hui Romain s'en est accommodé. La médecine progresse à grand pas.

France bleu Gascogne: Depuis quand êtes-vous diabétique?

Romain: Je suis diabétique depuis mes 7 ans et demi. J'ai 25 ans donc cela fait 17 ans. Alors au départ, c'était surtout au niveau des nuits, j'avais très soif et je me levais beaucoup pour aller aux toilettes. Quatre à cinq fois par nuit. J'ai vu plusieurs médecins et avec des analyses , on m'a dépisté diabétique. Alors au départ, j'ai juste entendu le mot diabétique. J'en avais jamais entendu parler. Les médecins en ont parlé à mes parents. Je les ai vus pleurer. Ils étaient un peu effrayés. Du coup ça m'a effrayé aussi.

FBG: Est-ce que vous vous considérez comme malade?

Romain: Au début oui parce que les traitements étaient plus contraignants. Aujourd'hui ça s'améliore beaucoup donc non. Aujourd'hui il m'arrive même d'oublier que je suis diabétique.

FBG: Et pourtant vous devez faire attention?

Romain: Oui toujours. Au début de la journée, on se lève. On se contrôle. On fait une prise de glycémie qui nous donne notre taux de sucre dans le sang. Selon ce taux et ce qu'on va manger, on doit s'injecter de l'insuline. Pareil le midi. Nouveau contrôle, nouvelle injection. Et pareil le soir.

FBG: Est-ce que vous dites à vos amis que vous êtes diabétique?

Romain: La plupart du temps oui. Cela me permet de me rassurer s'il y a un souci. C'est important aussi qu'il sache au point de vue alimentation dans le cadre des boissons et des repas. Mis à part le sucré, je n'ai pas vraiment d'interdit. Pour l'instant, je n'ai pas touché à l'alcool. C'est un choix. Mais si je devais y toucher, il faudrait que je teste chaque alcool pour voir comment mon corps réagit. Pour le sucre, c'est compliqué. Il y en a partout même dans des produits où on ne s'y attend pas comme le pâté ou le saucisson.

FBG: Vous faites comment?

Romain: Au début on lit beaucoup les étiquettes. Après on commence à connaitre les produits. Mais aujourd'hui les traitements sont beaucoup plus souples. Cela permet de manger de tout, raisonnablement.

FBG: En France, cette maladie chronique touche près de 3,3 millions de personnes. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez en France?

Romain: Je trouve qu'en France, on est bien soigné. Au niveau du remboursement, l'Assurance maladie s'occupe de la prise en charge de l'intégralité des médicaments, ce qui est déjà énorme. Et puis au niveau des traitements, la recherche avance aussi. On a des traitements de plus en plus évolués, qui sont de moins en moins contraignants. Pour avoir plus de souplesse dans la vie.

FBG: Vous êtes diabétique pour la vie?

Romain: Quand on me l'a annoncé, je pensais que c'était à vie. Aujourd'hui j'ai un peu d'espoir. Peut-être que d'ici quelques années, on trouvera quelque chose, peut-être des greffes de pancréas ou des traitements qui permettraient de ne plus être diabétique.

FBG: C'est votre espoir?

Romain: Oui! C'est pour ça que je me soigne et que je prends mes traitements. C'est dans l'espoir d'être en bonne santé au moment où on trouvera quelque chose. J'ai vécu plusieurs traitements et cela m'a permis de voir l'évolution et je vois bien qu'aujourd'hui on avance au niveau de la recherche. J'ai connu la seringue puis un stylo puis une pompe à insuline avec un tube. Maintenant j'ai un pod. C'est comme une pompe à insuline mais sans tube. C'est juste un réservoir qui est posé sur la peau et une commande qui permet de contrôler les injections. Juste en appuyant sur les touches. Les traitements sont de plus en plus souples. Aujourd'hui on ne peut pas guérir le diabète mais on peut le soigner. On peut vivre avec sans vraiment être différent!