Mont-de-Marsan : l'hôpital lui interdit de rendre visite à son grand-père mourant

Le grand-père de Pierrick entre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le 24 décembre. Depuis plusieurs jours, le nonagénaire multiplie les chutes, à son domicile. Un cancer en phase terminale lui est diagnostiqué. Mais Pierrick n'est pas autorisé à aller le voir. Ce que le jeune homme de 25 ans ne comprend pas.

"Ma plus grande hantise, c'est qu'il parte sans que je puisse le voir une dernière fois. Il y a un côté humain qui doit revenir, on parle d'un petit-fils qui est en train de perdre son grand-père, et qui ne peut pas lui dire au revoir", déclare cet habitant de la commune de Sore. "La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une ambulance. Quand ma grand-mère m'appelle, j'ai toujours peur qu'elle m'annonce qu'il est parti. J'ai toujours eu une relation fusionnelle avec les grands-parents, ça me fait mal de me sentir exclu."

Sa grand-mère fait partie des quelques membres de la famille autorisés à se rendre dans l'établissement. "Mon grand-père est triplement vacciné, je suis doublement vacciné, s'il faut faire un test, _je suis prêt à faire un test_. Malgré tout cela, je n'ai pas le droit de lui rendre visite", se désole Pierrick.

La crainte d'une pénurie de personnel

Dans les situations de fin de vie, les visites sont pourtant acceptées, sur dérogation. Mais, "on est obligés d'accepter un nombre limité de proches", réagit le centre hospitalier de Mont-de-Marsan.

L'établissement craint une flambée des cas de Covid-19, ce qui aurait pour conséquences "une pénurie de personnel. Et si on n'a plus de professionnels, on ne va plus pouvoir accueillir les patients", ajoute la même source. L'hôpital invite les familles à contacter la direction des usagers en cas de litige.