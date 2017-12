Mont-de-Marsan : le centre de santé du Peyrouat "Le Phare" est ouvert

Des médecins généralistes de retour dans les quartiers nord de Mont-de-Marsan. Le centre de santé "Le Phare" a ouvert il y a une semaine, rue du Peyrouat. Ce centre de santé publique, à l'initiative de l'hôpital, doit combler le manque de généralistes libéraux sur le secteur.

Le retour de médecins généralistes dans les quartiers nord de Mont-de-Marsan. "Le Phare", le centre de santé, allée du Peyrouat, a ouvert il y a une semaine, lundi 4 décembre. Il ne s'agit pas d'une Maison de Santé "classique", mais d'un centre de santé publique, à l'initiative de l'hôpital, pour garantir l'accès aux soins et à la santé pour tous.

Ce centre de santé, situé allée du Peyrouat, propose donc une offre de soins à des habitants de la Zone Urbaine Sensible (ZUS), qui comprend le quartier du Peyrouat, la Cité Fabre et le quartier de l'Argenté, soit 2.400 personnes recensées. Dans cette zone de l'agglomération montoise, "il y a une problématique de santé majeure" explique la direction de l'hôpital. Le dernier diagnostic territorial élaboré dans le cadre du Contrat de Ville de l'agglomération en 2015, fait apparaître "une fragilisation préoccupante de l'offre de soins".

Le quartier du Peyrouat, en particulier, n'a plus de médecin généraliste libéral depuis plusieurs années. Il est classé dans les cinq quartiers les plus pauvres d'Aquitaine, et ce n'est pas incidence sur la santé et l'accès aux soins des habitants. Dans la salle d'attente, Fakir explique que jusqu'à maintenant il allait jusqu'à Benquet pour voir son médecin "maintenant je viens ici, et comme j'habite juste à côté de la pharmacie" et c'est donc bien pratique. A côté de lui, Kévin, qui habite le centre-ville, est du même avis : "Les médecins étaient tous complets, on m'a redirigé ici. j'ai pas mon permis et c'est assez rapide de venir ici en bus."

Santé et prévention

Désormais, trois médecins généralistes de l'hôpital sont installés au centre de santé. Ils assurent des consultations du lundi au samedi, midi. Sur place également, des consultations avec une sage-femme de l'hôpital, un orthophoniste et un podologue de la Mutualité Française. Le cabinet d'infirmiers libéraux du quartier s'est aussi installé sur place et loue un local au centre de santé. La pharmacie et un kinésithérapeute étaient déjà dans le secteur.

Le centre de santé, dans le cadre du Contrat Local de Santé, va également mener des actions de prévention et de santé publique à destination des habitants : nutrition, promotion d'une activité physique, prévention des addictions, accès aux soins dentaires, cancers, diabète... Des permanences prévention seront assurées durant la semaine. Les actions sont menées en coopération entre l'animatrice de santé publique du Centre Hospitalier, la coordinatrice de l'Atelier Santé Ville, les chargés de prévention de la Mutualité, "ce qui va être aussi intéressant, c'est de faire le lien avec les professionnels de santé", résume Céline Cabannes pour l'hôpital.

Le fonctionnement

Le programme est financé en grande partie par le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, sur fond propre, mais aussi par le biais d'un appel à projets de l'Agence Régionale de Santé et via les programmes de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Le centre de santé, aura nécessité 850.000 euros d'investissement, le budget annuel de fonctionnement est d'environ 510.000 euros.

Le Centre de santé "le Phare", 106 allée du Peyrouat à Mont-de-Marsan, est ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures. Le samedi de 8 heures à 12 heures. 05.58.05.29.12.