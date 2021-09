Mont-de-Marsan : les infirmiers de bloc en grève ce jeudi

Carole Terrade est une infirmière de bloc opératoire (Ibode). Elle travaille au centre hospitalier de Mont-de-Marsan depuis 17 ans. Jeudi 23 septembre, et comme en mai dernier, elle fait grève pour réclamer une meilleure reconnaissance de son métier, qui fait face depuis plusieurs années à un manque d'attractivité. "Cela fait longtemps qu'il y a des problèmes, mais ça s'est encore accéléré cette année. Peut-être que les gens préfèrent privilégier la qualité de vie", indique la soignante, membre du collectif inter-blocs.

Manque de personnel

"Une journée type d'une infirmière de bloc c'est une journée course contre la montre. Hier par exemple, je commençais à midi. J'arrive j'ai déjà mangé car il faut remplacer les collègues qui rentrent chez elles. On va d'une salle à une autre, on passe par exemple d'une intervention de digestif à une intervention d'ORL, puis d'orthopédie. Tout ça en se disant qu'on espère qu'on va relayer tout le monde à l'heure. Après on enchaîne sur les urgences, et ça jusqu'à ce que ça se termine. Pour moi hier soir c'était 23h. J'ai mangé et bu du coup pour la première fois à 23h, et après j'ai été rappelée à 3h du matin", explique l'infirmière de 40 ans.

En raison de sa pénibilité, le métier peine à recruter. Il faudrait deux infirmières par salle tous les jours pour fonctionner correctement, ce qui n'est pas toujours le cas à Mont-de-Marsan. Le centre hospitalier engage des intérimaires, mais il est même difficile parfois d'en trouver.

Ce n'est pas encore le cas à Mont-de-Marsan, mais il arrive que dans certains établissements, une partie des interventions doivent être déprogrammées en raison du manque de personnel. "Il y a beaucoup de métiers qui sont fatigants. Mais là nous si on rajoute à ça le fait qu'on finit rarement la journée avec le sentiment du travail accompli dans son intégralité, ça finit par être épuisant", témoigne l'infirmière.

Manque d'attractivité

Pour pallier ce problème de recrutement et d'attractivité, les Ibode demandent aussi une revalorisation de leurs salaires. Avec le Ségur de la santé, les infirmiers de bloc touchent 16 euros de plus que les infirmiers en licence, malgré une formation de 18 mois supplémentaire. "Les gens sont fatigués, du coup certains préfèrent arrêter. J'ai notamment une collègue qui a carrément changé de métier et qui est partie faire une formation de professeure des écoles", ajoute Carole Terrade. "Pour l'instant je suis encore pleine d'espoir, je garde vraiment espoir que les choses changent et que notre métier regagne la reconnaissance qu'il mérite", conclut-elle.

Carole Terrade va donc faire grève. Elle travaillera néanmoins à l'hôpital, afin d'assurer un service minimal. Parmi ses 28 collègues, certains se rendront à Bordeaux ou Toulouse pour manifester.