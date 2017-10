Mont-de-Marsan : une journée de sensibilisation pour aider les personnes âgées à bien s'alimenter

Perte d'appétit, dénutrition, fausses routes : les personnes âgées sont confrontées à diverses difficultés qui peuvent mettre en danger leur santé. Pour sensibiliser les familles et les professionnels de santé, des tables rondes sont organisées ce jeudi à l'Ehpad de Saint-Pierre-du-Mont.

C'est l'heure du déjeuner à l'Ehpad Jeanne Mauléon de Mont-de-Marsan et ses 80 résidents. Au menu : poireaux en vinaigrette et épinards accompagnés de rôti de porc. Toutes les assiettes ne se vident pas au même rythme. "J'ai mangé l'entrée, mais c'est tout, je n'ai presque plus faim pour le reste", confie Gabriel Bardot, 93 ans. "On rajoute du sel et du poivre pour que le plat ait plus de goût", poursuit Guy Thomas.

C'est que, avec l'âge, l'appétit diminue, les aliments ont moins de saveur, la déglutition et la mastication peuvent se faire de plus en plus difficiles. Autant de changements qui peuvent mettre en danger la vie des seniors. En effet ,il y a les risques de fausse route. Et puis la dénutrition augmente les risques de chute, de fracture ou encore d'infection. Un véritable enjeu de santé publique.

Voilà pourquoi le Centre Intercommunal d'Action sociale du Marsan en partenariat avec les services médico-sociaux du département ont décidé d'organiser ce jeudi à l'Ehpad un après-midi de sensibilisation autour du thème : "l'alimentation chez la personne âgée : le plaisir en limitant les risques", à destination des familles et des professionnels de santé.

De la couleur dans les assiettes

Au programme : des tables-rondes animées par des professionnels (médecins, diététiciens, ergothérapeuthe) pour aider à repérer la dénutrition, des conseils pour réduire les risques de fausses routes ou encore pour installer au mieux les personnes âgées à table. Car des solutions existent.

"La mise en appétit passe par le visuel : pour donner envie aux personnes âgées de manger, il faut des plats bien présentés, colorés. Par exemple : agrémenter des pommes cuites de crème anglaise et d'un coulis de framboise", explique par exemple le cuisinier de l'Ehpad Jeanne Mauléon à Mont-de-Marsan. De son côté, la diététicienne de l'Ehpad, Charlotte Guschlbauer, souligne qu'il est possible de lutter contre la dénutrition "sans augmenter les volumes, mais en rajoutant par exemple du fromage ou du jambon dans le potage".

Dans cet Ehpad justement, des ateliers de sensibilisation sur ces thèmes se sont déroulés au mois de mai et juin dernier. Des ateliers cuisine ont aussi lieu une fois toutes les deux semaines, ouverts aux volontaires. "Eplucher des pommes pour faire une compote, ça ravive des souvenirs, des recettes, ça donne envie à ces résidentes de goûter le plat," témoigne Noémie Pano, animatrice à l'Ehpad.

"L'alimentation chez la personne âgée : le plaisir en limitant les risques". Tables rondes et stands ce jeudi de 14 heures à 18 heures à l'Ehpad Saint-Pierre-du-Mont (108 rue Marie Curie). Entrée libre.