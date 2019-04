Montagne ardéchoise : des infirmières en renfort pour les urgences

Privas, France

L'agence régionale de santé et le service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche ont signé mercredi une convention. Il s'agit d'officialiser le rôle de sapeurs pompiers un peu particuliers. Elles six, infirmières et pompiers volontaires.

La montagne ardéchoise est à plus d'une heure d'un service d'urgence

Le constate st simple : si vous habitez sur le plateau ardéchois et que vous appelez les urgences, on vous enverra soit un médecin généraliste local correspondant du Samu, soit un service d'urgence qui viendra d'Aubenas ou de Privas, plus d' une heure de route, soit encore l'hélicoptère. Il y a désormais une autre possibilité : faire appel aux pompiers volontaires infirmières. Elles sont infirmières et pompiers volontaires et elles se relaient pour assurer une garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Un peu plus que des infirmières

Elles ont été spécialement formées pour intervenir sur les urgences et elles ont le droit de pratiquer des gestes habituellement réalisés par un médecin. Elles peuvent par exemple réaliser un électrocardiogramme ou prendre en charge la douleur pour transporter un patient. Jusque-là, un médecin généraliste correspondant du Samu était présent mais sur le secteur de Saint-Cirgues-en-Montagne et Coucouron, il n'y aura en septembre plus qu'un seul médecin. Il faut bien trouver des solutions alternatives.

L'agence régionale de santé apporte 50.000 €

L'agence régionale de santé est venue avec une enveloppe de 50.000 € qui va permettre de financer du matériel d'urgence. Et la question du financement est importante. Ces infirmières pompiers volontaires touchent 10 € pour une nuit de garde, 11 € de l'heure lors d'une intervention pour un travail qu'elles réalisent en plus de leur emploi d'infirmières libérales.