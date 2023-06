Montargis : les travaux d'extension du CHAM entrent dans leur dernière phase

Le projet d'extension du service des urgences de l'hôpital d'Amilly entre dans sa dernière ligne droite. Le nouveau bâtiment vient d'être livré après trois ans de chantier. Il ne reste plus désormais qu'à rénover l'ancien bâtiment, les travaux doivent s'achever en juin 2024. Quand tout sera fini, les urgences du CHAM (centre hospitalier de l'agglomération montargoise) auront gagné un tiers de superficie supplémentaire. Mais d'ici là, c'est une année de transition un peu compliquée que vont devoir vivre le personnel et les patients.

Un tiers de surface supplémentaire en juin 2024...

Lancé en 2014, validé par l'Agence régionale de santé (ARS) en 2019 , ce projet d'extension était une nécessité absolue, tant l'afflux de patients a explosé ces dernières années. "Les urgences du CHAM ont été conçues dans les années 90 pour accueillir 15.000 patients par an, expose le docteur Walid Nicola, chef du service de réanimations. On en est actuellement à 65.000 patients par an, si on inclut les urgences pédiatriques. L'ancien bâtiment n'était clairement plus adapté." A l'arrivée, le service des urgences comptera 16 box (salles d'examen), contre 13 dans l'ancien bâtiment.

Le personnel des urgences a pris possession du nouveau bâtiment en L - CHAM - DR

L'agrandissement doit permettre d'améliorer la fluidité du passage aux urgences, avec davantage d'espace et une meilleure confidentialité pour les patients. Les urgences pédiatriques seront également mieux prises en charge, assure Jean-Luc Davigo, le directeur du CHAM. "Toute la partie pédiatrique a désormais un parcours dédié, à partir du service d'accueil des urgences, explique-t-il, alors qu'auparavant, c'était un circuit très compliqué jusque dans les services de pédiatrie répartis dans les étages." Autre avancée très attendue : l'arrivée d'un scanner dédié, prévue en septembre 2024, alors qu'actuellement les urgentistes doivent utiliser le service d'imagerie médicale commun à l'établissement et composer avec les interventions programmées.

... mais d'ici là, un espace d'accueil plus exigu !

Mais en attendant la fin de ce chantier qui aura coûté 23 millions d'euros (dont un tiers financé par l'État), il y a une année de transition à passer, entre aujourd'hui et juin 2024. Et pendant cette phase, l'espace d'accueil sera plus exigu et réduit à sept box. D'où le sentiment ambivalent qui anime le personnel de santé des urgences du CHAM (70 infirmiers et aides-soignants et 22 médecins) en prenant possession des nouveaux locaux : à la fois du soulagement, mais aussi de l'inquiétude. "Provisoirement, on a moins d'espace, et il y a de l'inquiétude par rapport à la période hivernale, traditionnellement celle où l'afflux de patients est le plus important, reconnaît Muriel Morel, cadre supérieure de santé au pôle des urgences du CHAM. Mais on va profiter de cette période transitoire pour travailler notre organisation et améliorer la prise en charge des patients."

L'entrée du nouveau bâtiment des urgences du CHAM © Radio France - François Guéroult

"Chacun devra faire des efforts, et nous demandons au public d'être compréhensif, résume sa collègue infirmière Davina Pinto. On hâte que tout soit fini. Mais on sait aussi qu'il a fallu emprunter un long chemin pour voir l'aboutissement de ce projet, on se dit qu'on tient le bon bout, même si les prochains mois seront difficiles." Reste la question de la pénurie de personnel soignant à laquelle n'échappe pas l'hôpital d'Amilly : il manque 40 infirmiers et 20 aides-soignants au CHAM - le service des urgence, lui, compte quatre postes d'infirmiers vacants.