Montauban: le masque devient obligatoire le samedi en journée dans l'hypercentre

Le préfet du Tarn-et-Garonne rend le masque obligatoire dans l'hypercentre de Montauban tous les samedi en journée. Le port du masque devient aussi obligatoire à la rentrée dans les bus scolaires et aux arrêts de bus de tout le département.

Au premier plan, David Billetorte, le délégué départemental de l'ARS et Pierre Besnard, le préfet du Tarn-et-Garonne.

Après Toulouse vient le tour de Montauban dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Le préfet du Tarn-et-Garonne rend désormais le masque obligatoire dans l'hypercentre de la ville tous les samedi en journée. Par hypercentre, il faut comprendre la Place Nationale, son marché ainsi que toutes les rues attenantes. Pour les horaires, le masque devrait être porté toute la journée, soit de 7h à 19h. Pierre Besnard, le préfet du Tarn-et-Garonne se réserve aussi le droit d'élargir cet arrêté à d'autres rues de Montauban si la situation épidémique venait encore à s'aggraver dans les semaines à venir.

Masque obligatoire pour les bus scolaires

Autre décision du préfet, le port du masque obligatoire dans les bus scolaires, mais aussi aux arrêts de bus. "Des lieux de fort rassemblements" qui vont concentrer beaucoup de monde dès la rentrée. Une attention particulière sera porté au respect de la consigne dès la semaine prochaine dans tout le département selon Pierre Besnard.

"Circulation active" du virus

Comme pour les autres départements d'Occitanie, l'épidémie progresse rapidement dans le Tarn-et-Garonne, et le taux de positivité des personnes testées le prouve: selon l'ARS, ce chiffre a presque quadruplé ces deux dernières semaines, passant de 0,7% à 2,6% de cas positifs après test dans le département. Aucun doute là-dessus, "le virus circule de manière active" selon David Billetorte, le délégué départemental de l'ARS.

On recense ainsi près de 350 cas positifs par jour dans le département et trois clusters détectés, dont un à l'unité de soins pour personnes âgées du centre hospitalier de Montauban. En Occitanie, tous les départements excepté l'Aveyron et la Lozère ont maintenant dépassé le seuil de vulnérabilité, passant ainsi au seuil de vigilance. En Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne est même passée en zone rouge ce jeudi.