Montbéliard: du sport pour mieux guérir de son cancer

A l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, la ligue contre le cancer rappelle qu'une activité physique permet de mieux combattre le cancer, en accompagnement des traitements médicamenteux. Exemple à Montbéliard où des cours de remise en forme sont proposés aux malades

Elles s'appellent Claudie, Monique, Françoise et Catherine. Elles sont toutes à un stade différent de leur maladie: un cancer du sein, des ovaires ou du colon. Et cela fait des années qu'elles viennent une fois par semaine au cours de Jean-François Ibert, coach sportif, qui leur propose des cours de remise en forme au dojo du Coteau Jouvent à Montbéliard: "on fait du déplacement, de la marche, de la cardio, de l'équilibre, du renforcement musculaire et des étirements, mais je n'ai pas de schémas précis pour mes cours, je m'adapte aussi aux demandes, car parfois une des mes élèves est en pleine chimio et elle ne peut pas tout faire".

Bon pour le moral, mais aussi pour le corps

Ces cours sont une bouffée d'oxygène pour les participantes: "un moyen d'oublier un peu la maladie, de prendre du recul et puis surtout on rigole" raconte Claudie, en phase de rémission de son cancer du colon. Françoise, traitée pour un cancer des ovaires ajoute: " ça m'oblige à me lever, me maquiller sinon on reste chez soi et on a tendance à se replier". Des vertus qui ne sont pas sans conséquences pour la guérison des cancers, selon la ligue contre le cancer des études ont démontré que ceux qui avaient une activité physique régulière ont un taux de guérison 8% supérieur.

L'hôpital Nord Franche Comté propose d'ailleurs aussi des activités sportives pour les malades du cancer à l'institut du sein de Trévenans et au service oncologie de l’hôpital de Montbéliard.