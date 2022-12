Montbéliard : les élus signent une motion contre le transfert du pole de cancérologie

Les élus du Pays de Montbéliard publient une motion contre le projet de déménagement du pole d'oncologie médicale, installé sur les hauts du Mittan à Montbéliard. L'hôpital Nord Franche-Comté envisage de le rapatrier dans un nouveau bâtiment sur son site de Trévenans.

"En aucun cas, nous accepterons de subir cette décision bureaucratique" dit le maire d'Audincourt, Martial Bourquin, l'initiateur de la motion qui "lance un appel au débat public sur cette question de la santé". "Surtout que les montbéliardais ont été traumatisés par la fermeture de leur hôpital", renchérit Marie-Noelle Biguinet qui rappelle de nombreux investissements ont été consentis sur ce site du Mittan.

Charles Demouge, Martial Bourquin, Marie-Noelle Biguinet et Renaud Fouché, les quatre signataires de la motion © Radio France - Christophe Beck

Le président de l'agglo et président du conseil de surveillance de l'hôpital, Charles Demouge, parle de "gâchis monumental. Ces millions pourraient être beaucoup plus utiles pour rouvrir ces lits et ces services dont l'hôpital Nord Franche-Comté a tant besoin aujourd'hui".

"Un transfert sans aucune justification médicale", ajoute l'ancien directeur du pôle et président de la Ligue contre le Cancer du Nord Franche-Comté, Alain Monnier. "Il n'y ni argument médical, ni amélioration technologique envisagée et aucune amélioration du travail pour les soignants qui défendent majoritairement cette implantation au Mittan. Et cette position des soignants est importante au moment où les démissions se multiplient dans les structures hospitalières".

"Les médecins, les soignants et les malades sont vents debout contre ce déménagement", estime Alain Monnier © Radio France - Christophe Beck

La direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer sur ce projet qui pourrait être acté fin 2023 pour une livraison d'ici cinq à six ans. Selon les élus montbéliardais, un avant projet architectural du nouvel équipement de Trévenans aurait été présenté fin novembre. Coté chiffrage, rien d'officiel, mais selon les observateurs, le nouvel équipement hospitalier à Trévenans pourrait coûter entre 20 et 25 millions d'€, financé en partie par le Ségur de la santé. "Philosophiquement, c'est une forme de détournement de fonds qui seraient plus utile à ces hôpitaux qui traversent de réelles difficultés", insiste Alain Monnier

"C'est une décision prise sans nous, contre nous. Nous ne nous laisserons pas faire" conclut Martial Bourquin, le maire d'Audincourt.