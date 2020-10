Montbéliard : pour se protéger du Covid-19, un médecin consulte ses patients... depuis son balcon

Avec la crise du Covid-19, le Docteur René Tuaillon, 76 ans, préfère prendre ses distances. Depuis le début du déconfinement en mai dernier, il demande à ses patients de se rendre au pied de son immeuble, situé dans le quartier de la Petite Hollande, et il réalise les consultations à l'extérieur.

"J'ai été infecté par le virus de la médecine, on n'en guérit pas" dit le médecin de 76 ans, qui n'arrive pas à s'arrêter. © Radio France - Wassila Guittoune

"Au moment du déconfinement, il fallait que je trouve une nouvelle façon de travailler, soit je fermais carrément, soit je prenais les patients dans mon cabinet mais c'était impensable, c'est trop dangereux, dans un espace clos le risque est considérable", explique le médecin. Il consulte debout depuis son balcon, stéthoscope autour du cou, les coudes sur la balustrade. "J'ai bientôt 76 ans, si je l'attrape je suis quasiment certain d'aller en réanimation... en fait, je n'ai pas le choix".

C'est un peu bizarre au début, mais on s'habitue

"On vient comme ça, devant le balcon, comme il nous connaît, il sait à peu près quelle question poser, ce qu'il faut faire... c'est peut-être bizarre au début, mais après on s'habitue... c'est drôle", sourit Insaf, l'une des patientes qui attend son tour devant le bâtiment. L'adolescente est venue consulter pour des douleurs au genou. Sur les murs du balcon, le Docteur a même affiché au feutre ses horaires d'accueil, en lettres capitales sur des feuilles A4.

Prise de contact le matin par téléphone

"Le matin, je suis à mon domicile, je prends les appels, je discute déjà avec les patients; avant de leur fixer le rendez-vous, on voit de quoi il retourne, et l'après-midi on met les choses au point (...) si ce sont des choses simples, qui ne nécessitent pas de contact, je m'en sors très bien comme ça, mais autrement je sors : par exemple, pour une injection, bien entendu je sors, je ne peux pas vacciner dehors".

J'ai été infecté par le virus de la médecine, on n'en guérit pas, c'est peut-être le plus beau métier du monde, on ne veut vraiment pas arrêter (le Dr Tuaillon)

"Quand quelqu'un me dit que je traite les patients comme des chiens, ça me scandalise un peu, parce que je me rends compte que ces personnes là se fichent complètement de ma santé, je reçois cela comme une blessure (...) moi je suis là pour aider, je suis au service des gens depuis plus de 40 ans, donc quand on me dit ça, ça me fait beaucoup de peine", conclut le médecin. Pendant le confinement, il assure avoir consulté ses patients gratuitement par téléphone.

